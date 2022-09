Grave incidente nel Ragusano, elisoccorso per una quindicenne

La prognosi è riservata.

Una quindicenne è stata trasferita in elisoccorso a Catania in seguito di un grave incidente stradale avvenuto ieri a Modica, nel Ragusano. A bordo di uno scooter, la giovane si stava dirigendo lungo la statale 115 dal ponte Guerrieri verso il quartiere Sorda. Le indagini sono ancora in corso, la prognosi è riservata.