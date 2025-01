Grave incidente nella notte, auto contromano e scontro frontale

Feriti due uomini di 84 e 28 anni

CAGLIARI – Grave incidente nella notte a Cagliari. Un’auto contromano alla base dello scontro frontale con un’altra vettura. L’incidente si è verificato poco dopo mezzanotte sull’Asse mediano all’altezza dell’autovelox di Genneruxi. La notizia è riportata dall’Unione sarda.

I due conducenti, un 84enne e un 28enne, sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale in codice rosso. Non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista più anziano avrebbe imboccato l’Asse mediano contromano fino allo scontro con l’altra auto su cui viaggiava il 28enne. Il primo è stato portato al Brotzu, il secondo al Policlinico di Monserrato.