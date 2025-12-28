 Gravi incidenti nella notte a Firenze: una vittima e due feriti
Gravi incidenti nella notte a Firenze: una vittima e due feriti

A perdere la vita un ragazzo di 21 anni
tragico bilancio
di
FIRENZE – Drammatico il bilancio di due incidenti avvenuti nella notte: un morto e due feriti sulle strade della città.

Firenze, due gravi incidenti nella notte

Intorno alle 4.30 in via Mannelli un motociclista di 21 anni si è scontrato con un’auto parcheggiata. Inutili i soccorsi, l’impatto è stato fatale. Il ragazzo è morto sul colpo.

La polizia municipale ha gestito la viabilità ed eseguito i rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica.

In via Turati è avvenuto il secondo sinistro: scooter contro un’auto. Feriti il conducente e il passeggero del mezzo a due ruote. Il primo è in gravi condizioni.

