 Nicole Minetti, altro parere positivo sulla grazia
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Grazia a Nicole Minetti, confermato il parere positivo

nicole minetti grazia
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
L'iter sull'adozione è regolare
ITALIA
di
1 min di lettura

MILANO – Nuovo parere positivo della procura generale di Milano sulla grazia a Nicole Minetti. Le verifiche aggiuntive erano state attivate dopo notizie di stampa che gettavano dubbi sui presupposti per la concessione del provvedimento di clemenza all’ex consigliera regionale della Lombardia, condannata a 2 anni e 10 mesi per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby, e a 1anno e 1 mese per la Rimborsopoli lombarda.

La procura generale sottolinea che sono smentite le dichiarazioni sui festini, ‘riferite al Fatto Quotidiano’ da una teste, e che ‘non emergono irregolarità nel procedimento di adozione’ del minore. Sulle gravi condizioni di salute del figlio adottivo di Minetti, che necessita di assistenza e cure particolari, si è fondata la concessione della grazia da parte della presidenza della Repubblica.

Leggi le news dall’Italia e dal Mondo.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI