GreenMindAI Catania Hackathon: Intelligenza artificiale e città sostenibile

La prima sfida tecnologica promossa da un'amministrazione comunale il Italia

CATANIA– Il Comune di Catania compie un’azione pionieristica nel panorama istituzionale italiano, dando il via al “GreenMindAI Catania Hackathon”. La prima competizione nazionale di innovazione digitale promossa direttamente da un’amministrazione comunale.

L’evento

L’evento, un vero e proprio hackathon ad alta intensità tecnologica, si svolgerà dal 27 al 29 maggio 2025 presso il Palazzo della Cultura del capoluogo etneo. La maratona progettuale vedrà professionisti ed esperti di diversi settori. Tra cui sviluppatori, designer, urbanisti e specialisti di Intelligenza Artificiale, collaborare intensamente per tre giorni allo sviluppo di soluzioni innovative.

Al centro dell’iniziativa ci sarà l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per affrontare le sfide della progettazione urbana. I partecipanti lavoreranno a progetti software o hardware con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nelle città. Promuovendo un modello di convivenza civile più equo, efficiente e sostenibile.

Promosso dalla Direzione Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica del Comune di Catania diretta dall’ingegnere Vincenzo Passanisi. In collaborazione con l’Università degli Studi di Catania. L’hackathon coinvolgerà studenti, ricercatori, sviluppatori, professionisti del digitale e mentor accademici. L’obiettivo è sviluppare soluzioni intelligenti e applicabili per migliorare la qualità della vita in città.

Le risorse naturali

I partecipanti si confronteranno su tematiche cruciali per il futuro urbano. Tra queste, la riduzione delle emissioni di CO₂ tramite algoritmi per l’ottimizzazione della mobilità, lo sviluppo di sistemi predittivi per una gestione più efficiente dei rifiuti e la prevenzione dell’abbandono illegale.

L’uso responsabile delle risorse naturali sarà un altro tema cardine: l’intelligenza artificiale verrà applicata per ridurre sprechi idrici ed energetici, gestire in modo intelligente l’irrigazione del verde urbano e ottimizzare i consumi. Particolare attenzione sarà dedicata al monitoraggio del verde pubblico, grazie a sensori e modelli predittivi in grado di valutare la salute degli alberi e prevenire il degrado degli spazi verdi.

Un focus speciale sarà inoltre riservato a una sfida unica per il territorio etneo. La gestione della cenere vulcanica dell’Etna. L’obiettivo è individuare soluzioni innovative per la raccolta, il contenimento e la possibile valorizzazione di questo materiale, che rappresenta un problema ricorrente per la città.

Determinante sarà la sinergia con l’Università degli Studi di Catania, i cui dipartimenti tecnico- scientifici parteciperanno attivamente. Docenti e ricercatori svolgeranno il ruolo di mentor, offrendo ai team competenze scientifiche avanzate e orientamento progettuale.

“Una svolta culturale”

“GreenMindAI rappresenta una svolta culturale prima ancora che tecnologica, di cui siamo orgogliosi esserne i precursori. È la prova che anche le istituzioni possono abbracciare l’innovazione con coraggio, aprendosi all’intelligenza artificiale come strumento strategico per risolvere problemi reali e quotidiani”, ha dichiarato il Sindaco di Catania, Enrico Trantino.

“Migliorare la qualità della vita”

“Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come l’Università di Catania, in collaborazione con il Comune, possa contribuire attivamente al progresso della nostra città, attraverso l’innovazione e la ricerca applicata.

Partecipare a una competizione nazionale dedicata allo sviluppo di soluzioni digitali per il miglioramento della qualità della vita urbana è coerente con la nostra missione educativa e con il ruolo che l’Ateneo riveste nella società. Attraverso il coinvolgimento dei nostri docenti e ricercatori come mentor, sosteniamo l’emergere di idee intelligenti e sostenibili, mettendo a disposizione conoscenze scientifiche e tecnologiche di frontiera.

Questo progetto incarna pienamente lo spirito della terza missione: trasferire il sapere accademico al territorio, promuovere l’innovazione e generare un impatto positivo e duraturo sulla comunità”, ha commentato il Rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo.

“Costruiamo un ponte”

“Con GreenMindAI stiamo costruendo un ponte tra tecnologia e responsabilità civica. Per noi l’innovazione deve essere accessibile, concreta e orientata al bene collettivo. L’hackathon è solo il primo passo verso una Catania più connessa, verde e partecipata”, ha sottolineato l’Assessore all’Innovazione e alla Transizione Digitale, Viviana Lombardo.

La manifestazione di interesse

Contestualmente è stata aperta una manifestazione di interesse per coinvolgere sponsor nell’evento digitale. Aziende, operatori economici e realtà del territorio possono sostenere l’iniziativa. Contribuendo alla premiazione dei progetti migliori che saranno portate all’attenzione dell’Amministrazione Comunale. Per essere concretamente realizzate.

Sostenere GreenMindAI significa entrare in contatto con le menti più brillanti del settore tech. E rafforzare la propria immagine nel campo dell’innovazione sostenibile. Promuovendo un ecosistema dinamico e innovativo.