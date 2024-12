Guardia di finanza: concorso per 1634 allievi: cosa c’è da sapere

Numerosi gli incarichi disponibili

La Guardia di Finanza ha annunciato, per l’anno 2024, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1634 allievi. Il numero delle persone interessate è cospicuo ed è necessario tenere a mente determinate scadenze, limiti di età e requisiti qualora si voglia partecipare.

Le date più importanti da tenere a mente riguardano: la scadenza di presentazione della domanda di partecipazione (20 dicembre 2024); l’inizio di svolgimento della prova scritta di preselezione (17 gennaio 2025); la pubblicazione dei risultati della prova scritta di preselezione (dal terzo giorno successivo allo svolgimento dell’ultima sessione); le prove di efficienza fisica e accertamenti vari (Presumibilmente tra febbraio e aprile 2025); le graduatorie finali (tra giugno e luglio 2025).

Requisiti di partecipazione

Rispetto al passato, il requisito anagrafico ha subito un importante cambiamento. Nelle edizioni precedenti a quella del 2022, il limite per partecipare era fissato per il giorno di compimento del 26° anno di età. I nuovi parametri, esplicitati nel bando, sono nettamente differenti: bisogna aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 24° anno di età per i Cittadini Italiani, del 25° anno di età per i Volontari in Ferma Iniziale e del 26° anno di età in riferimento ai Volontari in Ferma Prefissata alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (20 Dicembre 2024).

Inoltre, saranno considerati idonei alla partecipazione, i candidati: che sono in possesso, o sono in grado di conseguire entro la fine dell’A.S. 2024/2025, il diploma di maturità; che sono in possesso della licenza media (esclusivamente per i volontari delle Forze Armate in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedati entro tale data a cui è richiesto, se concorrono per i posti a loro riservati); che sono cittadini italiani e godono dei diritti civili e politici;

La suddivisione dei 1634 posti in Guardia di Finanza

Gli incarichi disponibili sono vari e molteplici:

204 posti da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)” di cui 2 posti sono riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo.

1216 posti destinati ai cittadini italiani non specializzati di cui: 851 posti ai Volontari in Ferma Prefissata e in Ferma Iniziale delle Forze Armate; 365 Posti agli altri cittadini italiani di cui 13 posti sono riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo.

214 posti del contingente di mare, di cui 150 posti riservati ai Volontari in Ferma Prefissata e in Ferma Prefissata Iniziale delle Forze Armate, così ripartiti: 62 posti da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”; 69 posti da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista navale”; 19 posti da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di sistema”.

64 posti destinati ai cittadini italiani in possesso dei requisiti, così ripartiti: 27 posti da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”; 29 posti da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista navale”; 8 posti da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di sistema”.

Come partecipare al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le ore 12:00 del 20 dicembre 2024, dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.

Tramite l’APP Mobile “GdF Concorsi”, invece, potranno essere reperite le informazioni sul concorso e seguiti i relativi esiti.

