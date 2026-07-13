Guardia giurata aggredita da un utente nella sede dell’Amap

Si è scagliato contro di lui rompendogli gli occhiali

PALERMO – “Questa mattina, all’interno della sede di Amap, una guardia giurata in servizio di portineria è stata aggredita da un utente. Dopo aver colpito con pugni la vetrata, l’uomo si è scagliato contro l’addetto alla vigilanza, colpendolo e rompendogli gli occhiali. La guardia è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Civico per le cure del caso”. Lo hanno reso noto il consigliere comunale Ninni Abbate e il consigliere della IV Circoscrizione Nino Minnone condannando l’accaduto.

“Come gruppo consiliare ‘Lavoriamo per Palermo’ e in qualità di amministrazione comunale chiediamo che si faccia subito chiarezza e ci auguriamo che gli organi competenti risalgano al responsabile per i provvedimenti necessari. La sicurezza di chi lavora per garantire servizi ai cittadini deve essere tutelata sempre”, aggiungono.