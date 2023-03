Guerra in Forza Italia: Caruso commissario in Sicilia

La decisione del presidente del partito suona come una stoccata a Gianfranco Miccichè

Dai vertici di Forza Italia arriva l’ennesima sconfessione per Gianfranco Miccichè, ormai in rotta di collisione con il gotha del partito in Sicilia. La guerra, senza esclusione di colpi, ingaggiata con il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, segna un punto a favore degli avversari dell’ex presidente dell’Ars, artefice del famigerato 61 a 0.

Ormai i fasti sono un lontano ricordo e da Silvio Berlusconi arriva un colpo destinato a lasciare il segno. Il presidente di Forza Italia ha, infatti, nominato come nuovo Commissario regionale del partito per la Sicilia Marcello Caruso, già Responsabile regionale Enti locali e Coordinatore provinciale di Forza Italia a Palermo.

Caruso: “Subito al lavoro con spirito di servizio”

“Desidero ringraziare il presidente Silvio Berlusconi per la fiducia che ripone nei miei confronti nel conferirmi il prestigioso incarico di commissario straordinario di Forza Italia in Sicilia. Mi metterò subito al lavoro con spirito di servizio nel segno dell’unità e della coesione un vista dei prossimi appuntamenti elettorali”. Lo dice in una nota Marcello Caruso, appresa la notizia della nomina a neocommissario di Forza Italia in Sicilia.