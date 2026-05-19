L'annuncio dell'assessore alla Sanità

PALERMO – L’assessorato della Salute della Regione Siciliana ha indicato, come da disposizione ministeriale, i laboratori regionali di riferimento per l’esecuzione dei test diagnostici mirati ad accertare l’eventuale presenza di Hantavirus tipo Andes, prioritariamente in soggetti sintomatici, al fine di garantire una tempestiva gestione clinica e l’attivazione delle conseguenti misure di prevenzione delle infezioni.

Hantavirus, dove fare i test in Sicilia

“Abbiamo dato immediatamente seguito alla richiesta del ministero – sottolinea l’assessore alla Salute Marcello Caruso – individuando le idonee strutture sanitarie pubbliche sul territorio regionale in grado di svolgere, se ce ne fosse bisogno, questo delicato compito. Il servizio sanitario siciliano è pronto a rispondere nell’eventualità si manifestasse l’esigenza di verificare la presenza del virus e di adottare tutte le procedure necessarie a gestire l’infezione”.

L’assessore alla Salute, Marcello Caruso

Per la Sicilia occidentale è stato indicato il laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza epidemiologica e virologica del dipartimento “Promise” dell’Azienda ospedaliera universitaria policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo.

Per la Sicilia orientale il luogo scelto per effettuare i test dell’Hantavirus è il laboratorio di virologia clinica dell’Azienda ospedaliera universitaria policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania, presidio ospedaliero “G. Rodolico”.

Cos’è l’Hantavirus

Le malattie da hantavirus sono infezioni virali di diversa gravità, trasmesse all’uomo dai roditori, selvatici e domestici. Il genere hantavirus comprende diverse decine di specie virali a livello globale.

Foto d’archivio

Gli hantavirus sono virus zoonotici che infettano naturalmente i roditori ma che possono occasionalmente essere trasmessi all’uomo. La trasmissione degli hantavirus all’uomo avviene tramite il contatto con urina, escrementi o saliva contaminati di roditori infetti o, meno frequentemente, tramite morsi di roditori. Ad oggi, la trasmissione interumana è stata documentata solo per il virus Andes nelle Americhe e rimane rara.

L’infezione da hantavirus può causare una serie di malattie, tra cui patologie gravi anche fatali. Le malattie da hantavirus possono essere caratterizzate da coinvolgimento renale (nefrite) ed emorragie oppure da una sindrome polmonare. Cosa stabilisce la circolare ministeriale