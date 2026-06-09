 Housing Europe, Sicali rappresentante dei Paesi del Mediterraneo
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Il presidente dello Iacp di Catania scelto dall’assemblea dell’organizzazione europea dell’abitare sociale
diritto alla casa
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CATANIA – Nuovo incarico europeo per Angelo Sicali. Il presidente dello Iacp di Catania e componente della giunta nazionale di Federcasa è stato eletto dall’Assemblea annuale di Housing Europe come rappresentante dei rapporti con le federazioni dell’area mediterranea.

L’elezione è avvenuta all’unanimità nel corso dell’assemblea svoltasi a Trieste, che ha riunito le 44 federazioni europee, nazionali e regionali impegnate nel settore dell’abitare sociale. Insieme a Sicali è stato designato anche lo spagnolo Josè Maria Escolastico Sanchez di AVS.

“Sono grato a Federcasa e alle federazioni europee che aderiscono ad Housing Europe per questo importante riconoscimento che cercherò di onorare con il massimo impegno”, ha dichiarato Sicali. “Valorizzeremo i temi e le criticità dei Paesi del Mediterraneo in Europa, con l’irrinunciabile obiettivo di difendere il diritto alla casa dei cittadini”.

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