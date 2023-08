I Triscina Awards: i vincitori di quest’anno

La rassegna.

2' DI LETTURA

Torna domani sabato 5 agosto alle ore 21.15, la rassegna R…estate a Triscina insieme per crescere al Teatro Franco Franchi- Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte che per il quinto anno consecutivo è gestito dalla LD Communication

Va in scena l’ambito premio Triscina Awards che oltre a premiare castelvetranesi che si sono distinti nel mondo della scuola, del sociale, dell’imprenditoria, della musica, dello sport e della cultura con l’opera originale dell’artista pugliese Michela Milella, vedrà la presenza della Società per Azioni Music che riceverà il premio per i cinquanta anni di carriera, del coro Do-Re-Mi diretto dalla professoressa Angela Romeo, della scuola Giuseppe Di Matteo di Castelvetrano, e delle danzatrici del gruppo di ricerca e danza storica del centro Le Sibille diretto da Anna Gelsomino .

Tra i premiati di quest’anno l’Arma dei Carabinieri per l’arresto di Matteo Messina Denaro, il giudice Fabrizio Guercio per l’originale idea di intitolazione della scuola ex Ruggero Settimo, frequentata proprio dall’ex latitante in gioventù, al piccolo Giuseppe Di Matteo, il giornalista Roberto Puglisi per la capacità di raccontare anche le vicende più drammatiche senza mai cedere allo sconforto, ma trovando sempre parole di speranza e di riscatto, l’imprenditore Battista Quinci leader dell’azienda Energia Italia, la dirigente scolastica Maria Luisa Simanella, la Folgore Selinunte.

E poi gran finale con il duo comico “Matranga e Minafò” che riceveranno il Premio Franchi-Ingrassia per aver esportato la sicilianità come un brand irresistibile. Tony Matranga ed Emanuele Minafò sono diventati popolarissimi con milioni di follower grazie alla trasmissione Sicilia Cabaret e poi le esperienze a Made in Sud e Stasera tutto e possibile con Stefano di Martino su Rai Due. I due sono anche interpreti di canzoni diventate tormentoni comici per eccellenza, tra cui S’inzuppa il biscottino e Tutto il 2020 in una canzone. Dopo anni tra tv e cabaret, Mastranga e Minafò hanno recitato in un film che si intitola “Un pugno di amici” ed hanno da poco completato le riprese del nuovo film “Gli attassati” che sarà presentato in anteprima presso il nostro teatro ed i due comici dopo aver ricevuto il premio faranno divertire i presenti con le loro micidiali battute. Dopo Gianfranco Jannuzzo, Giancarlo Commare, e i Soldi Spicci il prestigioso piatto in ceramica realizzato dall’artista castelvetranese Bianca Infranca si arricchirà di due nomi amatissimi dai giovani.

Biglietti in prevendita a 8 euro presso il botteghino del teatro, o presso la City Pass Travel di viale Roma 39 a Castelvetrano, o presso il Lido Aloha strada 71 a Triscina o direttamente su Live Ticket al seguente link:

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=443524&&CallingPageUrl=https%3a%2f%2fwww.liveticket.it%2fricerca_eventi.aspx%3fId%3d8444%26Testo%3dTRISCINA+AWARDS&InstantBuy=1#ancWizard