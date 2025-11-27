Ibla, fuochi d’artificio abusivi davanti alla Cattedrale: denunciato

Identificato un 47enne a cui erano stati commissionati i giochi pirotecnici da una coppia di sposi

RAGUSA – Si è conclusa con una denuncia alla Procura di Ragusa il danneggiamento delle facciate di alcuni palazzi storici, adiacenti alla Cattedrale di San Giorgio Ibla, causato dai fuochi d’artificio sulla scalinata della chiesa che sarebbero stati commissionati da una coppia di sposi, residenti a Vittoria, a un uomo di 47 anni, in occasione dei festeggiamenti del matrimonio celebrato poco prima.

Grazie all’acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza del Comune, è stato possibile accertare come sono state fatte esplodere, in sequenza, delle batterie di fuochi pirotecnici che, nella loro gittata, sono andati ad impattarsi sulla facciata dei palazzi adiacenti, danneggiandoli.

Il quarantasettenne è stato denunciato per aver acceso fuochi in luogo aperto al pubblico, privo della prevista abilitazione di pirotecnico, dell’autorizzazione all’accensione, della copertura assicurativa e di tutte le altre autorizzazioni e permessi previsti dalla normativa.