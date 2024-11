La prima ricostruzione della tragedia

IGLESIAS– Tragedia in Sardegna. Due ragazzi di 17 anni sono morti in un incidente stradale sulla Statale 130 alle porte di Iglesias. E’ successo stanotte, poco dopo l’una.

Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani erano in sella a un motorino che, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro una macchina.