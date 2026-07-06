Il Boggio Lera campione del mondo di robotica: trionfo a Seul

Il team "Revenant" conquista il titolo e il premio per la sostenibilità

CATANIA – Il liceo scientifico “Boggio Lera” di Catania conquista il tetto del mondo della robotica. Il team “Revenant” si è aggiudicato il titolo di Campione del Mondo nella categoria OnStage Advanced alla competizione internazionale disputata al Songdo Convensia di Incheon, nei pressi di Seul, in Corea del Sud.

Al successo mondiale si è aggiunto anche il prestigioso Best Sustainability Award, riconoscimento assegnato ai team che si distinguono per l’attenzione ai temi della sostenibilità e dell’innovazione.

La performance ispirata agli Avengers

Gli studenti catanesi hanno gareggiato in una delle categorie più spettacolari della manifestazione, che unisce robotica, tecnologia, recitazione e performance artistiche.

La rappresentazione proposta dal team era ispirata all’universo degli Avengers. Sul palco si sono alternati personaggi come Iron Man, Visione, Doctor Strange e Thanos in una storia dedicata alle Gemme dell’Infinito, nella quale robot, effetti scenici e programmazione hanno dato vita a uno spettacolo che ha conquistato la giuria internazionale.

Il team e il lavoro dei docenti

La squadra “Revenant” è composta da Emma Oddo, capitana del team, Giovanni Misenti, Andrea Consalvo e Simone Previti, che hanno rappresentato l’Italia confrontandosi con le migliori squadre provenienti da tutto il mondo.

Determinante anche il lavoro dei docenti-mentor Carmelo Maccora e Massimo Marletta, che hanno seguito gli studenti durante tutto il percorso di preparazione.

“È stata un’esperienza incredibile – raccontano i ragazzi –. Competere con squadre provenienti da tutto il mondo è qualcosa di unico. I nostri robot sono il risultato di anni di passione e di un lungo lavoro di progettazione, stampa 3D e programmazione con schede Arduino, videocamere e algoritmi di intelligenza artificiale”.

La soddisfazione della dirigente

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Valeria Pappalardo e dal direttore dei servizi generali e amministrativi Dino Tornabene, che hanno sottolineato il valore di un progetto costruito nel tempo grazie all’impegno dell’intera comunità scolastica.

“La scuola ha sempre creduto in questo progetto, sostenendolo con convinzione e permettendo ai nostri ragazzi di realizzare questo sogno – afferma la dirigente Pappalardo –. Il Boggio Lera investe nella robotica da anni e, dal 2023, ha scelto di autofinanziare questa attività continuando a puntare su formazione, innovazione e ricerca. Il primo posto in Corea del Sud rappresenta un risultato di enorme prestigio non solo per il nostro istituto, ma per tutta la Sicilia e dà lustro alla città di Catania”.