Il camper dell’Asp Palermo, campagna antinfluenzale in piazza Castelnuovo

PALERMO – La campagna itinerante di vaccinazione antinfluenzale dell’Asp di Palermo farà tappa domani (sabato 23 novembre) ancora una volta a Piazza Castelnuovo dove, già, questa mattina gli operatori dell’Azienda sanitaria provinciale sono presenti per le somministrazioni a bordo del camper. L’orario al pubblico rimane immutato dalle 9.30 alle 16.

Basterà presentarsi muniti di documento di riconoscimento e tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione che rappresenta il mezzo sicuro ed efficace per prevenire l’influenza e ridurne le possibili complicanze, temibili soprattutto per le persone con malattie croniche o anziane.

Sempre domani torneranno ad essere aperti in modalità Open day i Centri di vaccinazione: sono cinque tra città e provincia. Dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 18 saranno aperti e a disposizione degli utenti per la vaccinazione antinfluenzale gratuita i presidi: Casa del Sole di via Luigi Sarullo n. 19 a Palermo; Massimo D’Azeglio-Libertà di via Massimo D’Azeglio 6/a a Palermo; Arenella-Enrico Albanese di via Papa Sergio I n. 5 a Palermo; Centro vaccinazioni di Misilmeri di via Traina n. 1; Centro vaccinazioni di Bagheria di Piazza Listz n. 32/34.

Dopo la positiva esperienza nella Chiesa Santissima Maria Mediatrice a Villa Tasca (dove la scorsa settimana sono state somministrate in poche ore oltre 70 dosi di antinfluenzale) domenica 24 novembre gli operatori dell’Asp saranno nella Chiesa Don Bosco di Palermo dalle 8.30 alle 13 e nella Chiesa Santa Rosalia di via San Lorenzo dalle 9.30 alle 12.30.