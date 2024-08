Il cartone per bloccare la gamba fratturata, un coro di indignazione

Da Anthony Barbagallo a Giuseppe Conte

PALERMO – Il caso della gamba fratturata bloccata in ospedale a Patti, in provincia di Messina, con del cartone scatena un coro di reazioni indignate nel mondo della politica.

“L’incredibile vicenda dell’ospedale di Patti è la perfetta cartina di tornasole del disastro in cui versa la sanità siciliana“, dice il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo. Che aggiunge: “A fronte dell’abnegazione, della professionalità e dell’innegabile arte dell’arrangiarsi di medici ed operatori sanitari, emerge plasticamente l’assoluta inadeguatezza organizzativa e manageriale dei dirigenti sanitari e di conseguenza di chi li ha voluti e nominati. Che ora il presidente della Regione si stupisca e nomini un’ispezione non è sufficiente né può bastare”.

“Questa è, come denunciamo da tempo, la sanità voluta dal centrodestra – prosegue Barbagallo – con il depotenziamento delle strutture pubbliche a favore del sistema privato, mentre alla Regione si pensa alla gestione del potere e delle poltrone, anche e soprattutto nella sanità. Schifani cambi rotta da subito e oltre a disporre una ispezione a Patti rimuova immediatamente i responsabili, a partire ovviamente dall’assessore alla Salute, Giovanna Volo”.

“Schifani è lestissimo a chiedere scusa (dopo), quando invece dovrebbe, sì, chiedere, ma ai suoi sottoposti cosa manca e cosa c’è da fare per una sanità in coma, perché, stando a come vanno le cose, abbiamo motivo di credere che nemmeno quello faccia o non lo faccia con la dovuta frequenza e insistenza”: sono le parole del capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Un fatto gravissimo del genere – dice il capogruppo Cinquestelle – non è che la punta dell’iceberg in un mondo ormai allo sbando e con gravissime colpe di chi lo governa. Sicuramente ora si andrà alla ricerca del capro espiatorio cui addossare le colpe di una governance pessima, ma la realtà è che a non funzionare è proprio la sua idea di sanità”.

“Sud chiama Nord con Giuseppe Lombardo ha più volte denunciato le criticità che interessano i pronto soccorso siciliani, specificatamente quelli di tutta la provincia di Messina. E sapete cosa c’è stato risposto? Che andava tutto bene! Ma la situazione in giro per l’Italia non è delle migliori, ci sono carenze e problematiche in svariati ospedali pubblici, da nord a sud”: afferma Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord.

“Quando al Governo avranno esaurito le polemiche sulla boxe qualcuno potrebbe dedicarsi al calvario quotidiano dei cittadini nei nostri ospedali? In questa olimpiade quotidiana per curarsi non ci sono medaglie d’oro ma qualche cartone per le fratture”, scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte, postando la notizia della frattura bloccata con il cartone.

La senatrice Daniela Ternullo di Forza Italia, componente della commissione Sanità del Senato, ha annunciato che depositerà “una specifica interrogazione in Parlamento. Sappiamo benissimo che la materia della sanità è di competenza delle Regioni di appartenenza, ma mi sembra doveroso, da componente della commissione sanità, chiedere al ministro al ramo delucidazioni in merito a quanto accaduto e chiedere una verifica e dei controlli negli ospedali del Sud”.