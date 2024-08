La gamba fratturata bloccata col cartone, la foto dello scandalo

Schifani si scusa e avvia un'ispezione: “Inaccettabile”

PATTI – “Mi chiedo e chiedo al presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, all’assessore alla Sanità e a tutti i deputati regionali: ma si può uscire dal pronto soccorso di Patti con un cartone al posto delle stecche?”.

Natalino Natoli affida ad un post social il suo sfogo. I sanitari dell’ospedale Barone Romeo di Patti, in provincia di Messina, hanno bloccato con un cartone la gamba del figlio che ha subito una frattura del perone.

Natoli aggiunge su Facebook: “Preciso che i medici non c’entrano niente e fanno solo grandi sacrifici. Solo due medici al pronto soccorso e mancano le stecche da più di un mese per stabilizzare gli arti. Le ambulanze restano in fila per ore, ma forse è meglio finanziare festini prima delle elezioni europee e non la sanità. Mi piacerebbe tantissimo regalare il cartone al presidente della Regione o all’assessore”.

La riposta del governatore, chiamato direttamente in causa, non si è fatta attendere: “Ho chiesto all’assessore alla Salute, Giovanna Volo, di avviare immediatamente una ispezione per risalire ai responsabili di questa incredibile vicenda, è inaccettabile. Chi ha sbagliato deve pagare – dice Renato Schifani –. Mi metterò in contatto con la famiglia del ragazzo per porgere le scuse a nome della Regione siciliana”.

“Essendo venuta a conoscenza dai giornali di questi gravi fatti – aggiunge l’assessore Volo -, mi sono attivata immediatamente, in pieno accordo con il presidente Schifani, per accertarne l’origine e verificare l’eventuale mancato rispetto delle procedure previste dai protocolli”.

“Dopo aver sentito i vertici dell’azienda sanitaria di Messina, ho dato mandato al dipartimento Attività sanitarie dell’assessorato, guidato dal dirigente generale Salvatore Requirez – prosegue Volo – di procedere con la massima urgenza a un intervento ispettivo. Questo sarà svolto nelle prossime ore e gli esiti mi saranno riferiti al fine di verificare le eventuali responsabilità e adottare i provvedimenti idonei al superamento delle criticità accertate”.