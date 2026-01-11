Il Catania batte la Cavese 2-0 ed incamera tre punti d’oro

Le due reti decisive nel finale di partita

CATANIA – Il Catania soffre ma strappa un successo pesantissimo al termine della gara interna contro la Cavese. Porta campana che sembrava stregata con mister Toscano che ha fatto riscorso a tutte le armi a sua disposizione, attingendo a piene mani dalla panchina e strappando i tre punti nei minuti finali.

Il primo tempo scivola via senza che i rossazzurri riescano a fare breccia nella munita retroguardia ospite. Eppure alla squadra allenata da Toscano non mancano le opportunità ma Jimenez si fa ipnotizzare da Boffelli mentre Casasola indirizza il pallone tra le braccia del portiere avversario e Lunetta non centra lo specchio della porta dopo la solita volata sulla sinistra.

L’ultima occasione della prima frazione di gioco capita sulla testa di Allegretto che svetta di testa ma manda il pallone poco oltre l’incrocio del pali. La Cavese si vede raramente in avanti, solo con qualche tentativo velleitario dalla distanza.

Nella ripresa i rossazzurri chiudono gli ospiti nella loro metà campo ma la traversa ferma il colpo di testa di Allegretto e Casasola centra la sagoma del portiere avversario da un metro. Il Catania, forte degli innesti dei vari Bruzzaniti, Rolfini, D’Ausilio e Caturano, pigia forte sull’acceleratore. E a tre minuti dalla fine del tempo regolamentare raccoglie i frutti di una pressione costante e generosissima.

Bruzzaniti pennella una parabola perfetta su punizione dalla trequarti e Di Gennaro stavolta è implacabile… spedendo il pallone nell’angolo dove Boffelli non può arrivare. Sulle ali dell’entusiasmo i rossazzurri raddoppiano dopo una volata del solito Rolfini ed il secondo assist di giornata del neo acquisto Bruzzaniti: il resto lo fa bomber Caturano che firma la sua prima rete in maglia rossazzzurra con una spettacolare sforbiciata. Tre punti importantissimi… in attesa di Casertana-Benevento!

Tabellino

CATANIA – CAVESE 2-0

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Pieraccini, Di Gennaro, Allegretto, Casasola (dal 36°s.t. D’Ausilio), Quaini, Di Tacchio (k) (dal 13°s.t. Bruzzaniti), Donnarumma (dal 24°s.t. Caturano), Jimenez, Lunetta, Forte (dal 1°s.t. Rolfini).

A disposizione: Bethers, Coco, Doni, Martic, Raimo, Corbari, Stoppa, Quiroz.

Allenatore: Mimmo Toscano.

CAVESE (3-5-2) – Boffelli, Evangelisti, Bolcano, Loreto, Amerighi, Orlando, Awua (dal 38°s.t. Visconti), Maiolo (dal 13°s.t. Munari), Pelamatti (dal 1°s.t. Nunziata), Fella (k) (dal 13°s.t. Sorrentino), Ubaldi (dal 33°s.t. Fusco).

A disposizione: Lamberti, Iuliano, Baroni.

Allenatore: Fabio Prosperi.

Arbitro: Simone Gauzolino di Torino.

Assistenti:Vincenzo Russo (Nichelino) e Diego Peloso (Nichelino).

Quarto ufficiale: Mattia Ubaldi (Roma 1).

Operatore FVS: Riccardo Leotta (Acireale).

Reti : 42°s.t. Di Gennaro (CT); 46°s.t. Caturano (CT).

Indisponibili:Aloi, Cicerelli, Ierardi (CT); Peretti, Luciani, Macchi (CAV).

Squalificati: Celli (CT); Diarrassouba, Cionek (CAV).

Diffidati: Casasola, Corbari, Pieraccini (CT); Evangelisti, Loreto, Sorrentino (CAV).

Ammoniti: Maiolo (CAV); Fella (CAV); Di Gennaro (CT); Allegretto (CT); Evangelisti (CAV); Fusco (CAV).

Spettatori: 16.186

Primo tempo (0-0)

5° Quaini lancia nello spazio Jimenez che entra in area ma la sua conclusione viene deviata in corner da Boffelli;

6° sul cross dalla bandierina… colpo di testa in tuffo di Di Gennaro: parata;

22° gran respinta di Boffelli sul colpo di testa di Casasola sul cross di Jimenez;

29° Lunetta scappa via sulla sinistra sull’assist di Donnarumma sul tiro-cross del numero 23 nessuno interviene per la deviazione!

32° sul cross di Quaini… Casasola non è pronto per la deviazione da due passi;

41° tiraccio alto di Maiolo;

44° sul cross di Jimenez (punizione)… Allegretto svetta di testa ma manda il pallone di poco a lato;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il Catania domina ma chiude il primo tempo a reti inviolate.

Secondo tempo (2-0)

1° nel Catania, Rolfini sostituisce Forte;

1° nella Cavese, Nunziata prende il posto di Pelamatti;

2° Casasola tira a lato da posizione decentrata;

13° nel Catania, Bruzzaniti sostituisce Di Tacchio;

13° nella Cavese, Fella e Maiolo lasciano il posto a Sorrentino e Munari;

19° Allegretto tocca col braccio: la successiva punizione di Orlando sbatte sulla barriera;

22° sulla corte respinta della difesa ospite… Casasola tira addosso al portiere avversario!

23° Bruzzaniti ci prova da lontano: Boffelli alza in angolo;

24° nel Catania, Caturano prende il posto di Donnarumma;

31° sul cross di Bruzzaniti… colpo di testa di Casasola col pallone che si adagia sulla parte superiore della porta campana;

33° nella Cavese, Fusco rileva Ubaldi;

36° nel Catania, D’Ausilio sostituisce Casasola;

37° sul cross dalla bandierina… spizzica di testa Rolfini e Allegretto manda il pallone a sbattere impietosamente contro la traversa !

38° nella Cavese, Visconti subentra ad Awua;

42° Catania in vantaggio: punizione dalla trequarti calciata da Bruzzaniti e Di Gennaro , di testa, spedisce il pallone nell’angolo: 1-0 !

45° concessi 5 minuti di recupero;

46° raddoppio del Catania: volata di Rolfini che poi allarga per Bruzzaniti sul cui cross Caturano spedisce in rete in sforbiciata: 2-0 !

48° Rolfini scappa via e sul suo tiro Evangelisti tocca forse con la mano: dopo controllo al video richiesto dalla panchina rossazzurra… l’arbitro lascia proseguire;

50° finisce 2-0 !