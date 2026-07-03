Il Catania Fc riparte da Emilio Longo: sarà il nuovo allenatore

CATANIA – Il Catania Football Club ha ufficializzato l’affidamento dell’incarico di responsabile tecnico della prima squadra a Emilio Longo. Il nuovo allenatore rossazzurro ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2028, con diritto di opzione a favore del club per la stagione 2028-2029.
Attraverso una nota ufficiale, la società ha rivolto al tecnico gli auguri di buon lavoro. “Al nuovo allenatore rossazzurro, l’augurio di buon lavoro da parte del presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti”, si legge nel comunicato del Catania Football Club.
[foto: Catania fc]