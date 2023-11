Il Catania torna alle vecchie abitudini: a Potenza cade senza creare pericoli

Ai padroni di casa basta una rete di Caturano

CATANIA – Il Catania torna con le pive nel sacco da Potenza: sconfitta per 1-0 al termine dell’ennesima prestazione incolore e poco convincente. A decidere il match è stato quel Caturano inutilmente “inseguito” dalla società rossazzurra la scorsa estate e che, con il suo quinto sigillo stagionale, regala i tre punti alla modesta formazione di Lerda.

Catania sotto tono, molle e prevedibile al contrario di un Potenza che, nella prima frazione di gioco, ha forzato spesso sulla sinistra grazie alla verve di Hadziosmanovic e soprattutto dell’ex rossazzuro, Andrea Di Grazia. Proprio quest’ultimo, poco dopo la mezzora, pennella un cross per la testa di Caturano che svetta su Silvestri e Mazzotta deviando il pallone, di testa, alle spalle di Bheters. In precedenza Candellori non aveva inquadrato lo specchio della porta da posizione decentrata e Caturano aveva calciato debolmente in un paio di circostanze. Rossazzurri, invece, evanescenti e mai pericolosi, se si eccettua qualche velleitario tentativo dalla distanza del solito Chiricò. Nella ripresa, con le sostituzioni, Tabbiani cerca di vivacizzare la manovra dei suoi ma il portiere potentino resta inoperoso, senza mai dover compiere interventi decisivi. La manovra rossazzurra è compassata e lo stesso Chiricò non riesce ad inventare nulla di buono se si eccettuano alcuni velleitari tentativi di cross sempre, puntualmente, sventati dall’attenta retroguardia di casa. Il Potenza arretra dietro la linea della palla, tentando solo qualche sortita in ripartenza. In una di queste, nel finale, Steffè manca il raddoppio sull’uscita di Bhethers. Inevitabile, così, che i tre punti vadano al Potenza, mediocre anch’esso ma con un attaccante in grado di capitalizzare al massino uno dei pochissimi bagliori in un pomeriggio assai grigio vissuto al “Viviani”… con buona pace degli oltre 400 tifosi del Catania che tornano a casa con un’altra cocente delusione.

Tabellino

Stadio “Alfredo Viviani” – di Potenza/domenica 5 novembre 2023 – ore 14

12^ giornata di andata – Serie C girone C – 2023-2024

POTENZA CATANIA 1 – 0

POTENZA (3-4-1-2) – Gasparini, Gyamfi, Armini, Monaco, Hristov, Saporiti (dal 37°s.t. Rossetti), Di Grazia (dal 18°s.t. Steffè), Candellori, Asencio (dal 18°s.t. Gagliano), Hadziosmanovic, Caturano (k) (dal 48°s.t. Volpe).

A disposizione: Iacovino, Alastra, Maddaloni, Prezioso, Mata, Pace, Verrengia.

Allenatore: Franco Lerda,

CATANIA F.C. (4-3-3) – Bethers, Rapisarda (k), Silvestri, Lorenzini, Mazzotta, Quaini (dal 37°s.t. Chiarella), Zanellato (dal 1°s.t. Rocca), Zammarini (dal 25°s.t. Deli), Chiricò, Sarao (dal 25°s.t. Dubickas), Bocic (dal 1°s.t. De Luca).

A disposizione: Toscano, Albertoni, Curado, Maffei, Bouah, Rizzo, Ladinetti, Castellini, Marsura.

Allenatore: Luca Tabbiani.

Arbitro: Domenico Leone di Barletta.

Assistenti: Davide Fedele (Lecce) e Gianluca Scardovi (Imola).

Quarto ufficiale: Gabriele Sciolti (Lecce).

Note: Prima dell’inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del maltempo in Toscana. Giornata soleggiata ma ventosa.. Sugli spalti presenti circa 400 tifosi etnei. Nel Potenza, giocano due ex rossazzurri: Andrea Di Grazia e Mattia Rossetti (inizialmente in panchina) oltre a Salvatore Monaco, figlio di Gennaro.

Reti: 34°p.t. Caturano (POT).

Indisponibili:Livieri, Di Carmine, Popovic (CT); Schiattarella, Laaribi, Pisapia (POT).

Squalificati: Sbraga (POT).

Ammoniti: Zanellato (CT); Bocic (CT); Rocca (CT); Saporiti (POT); Deli (CT)

Cronaca

Primo tempo (1-0)

6° errore di Quaini che serve inavvertitamente Caturano la cui conclusione dal limite viene parata a terra da Bheters;

11°Hadziosmanovic s’incunea in area dalla sinistra e lascia partire in cross radente che non trova la deviazione dei compagni;

14° Bheters blocca a terra la conclusione di Saporiti;

16° diagonale di Candellori che si perde sul fondo;

25° Caturano calcia tra le braccia di Bheters da distanza ravvicinata;

30° tiro debole di Chiricò;

34° Potenza in vantaggio: sul cross di Di Grazia… Caturano s’inserisce tra Silvestri e Mazzotta e di testa sigla l’ 1-0 !

39°Asencio non riesce a deviare di testa;

45° concessi 2 minuti di recupero;

47° Mazzotta ignora Chiricò e sparacchia altissimo;

47° il primo tempo premia il Potenza (1-0) più vivace ed intraprendente.

Secondo tempo (1-0)

1° nel Catania, De Luca e Rocca sostituiscono Bocic e Zanellato;

2° Chiricò tenta il tiro a giro: alto;

9° Armini tira alto dalla distanza;

11° colpo di testa di Sarao che manda il pallone contro la traversa ma Mazzotta aveva crossato quando la sfera di cuoio aveva già varcato la linea di fondo campo;

17° tiro-cross di Rapisarda che si perde sul fondo;

18° nel Potenza, Gagliano e Steffè subentrano ad Asencio e Di Grazia;

25° nel Catania, Deli e Dubickas prendono il posto di Zammarini e Sarao;

37° nel Potenza, Rossetti rileva Saporiti;

37° nel Catania, Chiarella subentra a Quaini;

45° Steffè manca il raddoppio sull’uscita avventata di Bheters: palla fuori;

47° Dubickas protesta inutilmente per una presuta trattenuta in area ai suoi danni;

48° nel Potenza, Volpe sostituisce Caturano.

50° al termine dei 5 minuti di recupero… vince il Potenza col minimo sforzo.