Il Ciakulli vince la “Topolino Football Cup”: Tieffe ko ai rigori

In calendario altri due tornei: la Sicily World Cup dedicata agli Esordienti e la Coppa Campioni che vedrà impegnati i Giovanissimi 2008

PALERMO – Si è giocata lo scorso weekend la Topolino Football Cup, competizione dedicata alla categoria Esordienti 2010 e secondo appuntamento stagionale dei “Tornei di Calcio Giovanile La Foto Sportiva”. Tre giorni di sport e divertimento da sabato 23 a lunedì 25 aprile che si sono conclusi con la vittoria del Ciakulli Calcio nella final four disputata nella festa della Liberazione al centro sportivo Panormus.

I rossoneri, allenati da mr. Carmicino, hanno battuto ai calci di rigore un’ottima Tieffe al termine di una finale combattuta ed equilibrata. Terzo posto per il Sant’Ernesto che ha avuto la meglio sull’Accademia Sport Trapani, in un’altra sfida conclusa con i tiri dagli undici metri. Nella tre giorni hanno partecipato 17 squadre e più di 250 ragazzi. Disputate in totale 53 partite nei campi “Pasqualino” di Carini”, centro sportivo Ciakulli e centro sportivo Panormus.

Si tratta del secondo appuntamento stagionale La Foto Sportiva dopo la Spring Football Cup. Nelle prossime settimane sono in calendario altri due tornei. Il primo è la Sicily World Cup, dedicata agli Esordienti 2009 e in programma dal 20 al 22 maggio. Il secondo è la Coppa Campioni che si giocherà dal 9 al 12 giugno e vedrà impegnati i Giovanissimi 2008.