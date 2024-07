Il Consiglio nazionale di Forza Italia, Schifani: “Noi il partito della crescita”

E Lombardo 'accoglie' l'invito di Tajani

PALERMO- “Il documento politico approvato al Consiglio nazionale di Forza Italia riafferma e rilancia il nostro Dna moderato, liberale, riformatore, in piena continuità con la nostra identità storica e con il percorso svolto nell’ultimo anno, dalla scomparsa del presidente Berlusconi alle elezioni europee”.

Così il presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato Schifani, dopo l’approvazione del documento politico votato dal Consiglio nazionale azzurro, oggi, a Roma.

“Forza Italia – ha aggiunto – è il partito della crescita, che trova il suo presupposto nell’alleggerimento della pressione fiscale. E’ il partito delle riforme, per una architettura istituzionale più moderna e stabile, capace di dare risposte alle aspettative del Paese e di offrire nuove opportunità ai cittadini del Sud. E’ il partito di una giustizia più giusta, ispirata al garantismo, che passa attraverso il grande cambiamento della separazione delle carriere”.

“Siamo noi i principali custodi della voce dell’Italia in Europa, – ha proseguito Schifani – in quanto componente fondamentale del partito che si è affermato alle elezioni, il Ppe. E siamo i difensori più strenui del bene primario degli italiani, la casa. Tutto questo definisce la nostra essenza. Grazie alla guida di Antonio Tajani, che anche alle ultime consultazioni europee ha saputo e voluto aprire il nostro partito al contributo di tutti coloro che si riconoscono nei valori del Popolarismo europeo, l’obiettivo del 20% alle prossime politiche è sempre più vicino”.

Tamajo: “Un grande onore”

Presente Edy Tamajo, assessore regionale, recordman delle ultime Europee, che ha parlato di “giornata cruciale per Forza Italia e per il futuro politico del nostro Paese. Il Consiglio nazionale rappresenta un momento di confronto e di riflessione sulle sfide che ci attendono e sulle strategie da adottare per rispondere alle esigenze dei cittadini”.

“La fiducia che gli elettori siciliani e sardi hanno riposto a me e al mio partito, durante le elezioni europee, è un grande onore e una responsabilità che mi spinge a lavorare con ancora maggiore impegno e dedizione”.

“Il nostro partito – ha proseguito Tamajo – deve continuare a essere il punto di riferimento per chi crede nei valori della democrazia, della libertà, del riformismo e della giustizia sociale. La nostra missione è quella di costruire un futuro migliore, contro ogni estremismo, per le prossime generazioni, promuovendo politiche che favoriscano lo sviluppo economico, la creazione di posti di lavoro e il miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini”.

Lombardo: “Accolgo l’invito”

“Dopo avere assicurato un sostegno generoso e incondizionato a Caterina Chinnici, accogliamo l’invito rivoltoci da Antonio Tajani a una collaborazione forte con Forza Italia. La si chiami federazione o affiliazione, ci sentiamo parte di un unico progetto politico che la Sicilia ha dimostrato essere vincente”.

Così l’ex presidente della Regione e fondatore del Mpa, Raffaele Lombardo, intervenuto al Consiglio nazionale di Forza Italia.