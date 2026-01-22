Il Csm ha deciso: Angelo Cavallo è il nuovo procuratore di Termini Imerese

TERMINI IMERESE (PALERMO) – Angelo Cavallo è il nuovo procuratore di Termini Imerese. Il plenum del Cms ha dato il via libera all’unanimità. Dal 2018 ricopre l’incarico di procuratore a Patti.
Originario di Lecce ma messinese d’adozione, è stato per anni alla Direzione distrettuale antimafia di Messina. Ha indagato sulle famiglie mafiose dei Nebrodi.
Tra i casi più noti alle cronache quello della tragica morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello, madre e figlio. Cavallo prende il posto di Ambrogio Cartosio, andato in pensione nel maggio dello scorso anno.