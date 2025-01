Il Genoa continua a risalire, battuto il Monza 2-0

GENOVA (ITALPRESS) – Non c’è gioia per il Monza a Marassi, in una gara che è stata a lungo a rischio per il maltempo e l’allerta arancione che hanno colpito Genova e la Liguria: vince il Grifone 2-0, pescando in difesa (De Winter e Vasquez) i gol da tre punti. Bocchetti, bandiera rossoblù da giocatore, lancia subito tra i titolari Urbanski e conferma Maldini-Caprari contro un Genoa dall’assetto difensivo ed efficace. I biancorossi reggono il colpo in avvio e hanno la miglior chance quando, al 16′, Kyriakopoulos sfiora la rete con una sassata a fil di palo.

Quella conclusione, nata dopo un’azione rugbistica avviata da Maldini e rifinita da Caprari, sarà di fatto l’unica chance da gol biancorossa. Da qui in poi è il Genoa a prendere in mano la gara, andando vicino al gol con Miretti e sprecando una grande chance al 31′: Kyriakopoulos stende Vasquez ed è rigore, ma Turati ipnotizza Pinamonti. Da qui in poi la gara si innervosisce, col Monza che perde Akpa-Akpro e tiene il risultato sullo 0-0.

Nella ripresa il Genoa colpisce subito una traversa con Miretti e alza il suo baricentro, inserendo Cornet e riportando Thorsby sulla trequarti. Una mossa che funziona, perchè il Grifone domina contro un Monza mentalmente in crisi, che dopo Djuric rischia di perdere anche Pablo Marì (vicino alla Fiorentina). Al 61′ ecco la meritata rete, che arriva da calcio piazzato: la difesa biancorossa si dimentica De Winter, che insacca in tuffo e in solitaria l’1-0. Bocchetti alza il baricentro con Petagna e Dany Mota, ma i suoi non si rendono mai pericolosi. Lo fa eccome il Genoa che, dopo aver sfiorato il bis con Miretti, lo trova all’84’: cross di Cornet, testa di Vasquez e Turati è battuto. Ekuban sfiora la rete personale e De Winter va vicino alla doppietta nel finale, contro un Monza ormai fuori dal match. Esulta il Genoa, che continua a scalare la classifica con Vieira: 26 punti e il decimo posto (con Torino e Udinese) per i rossoblù. Il Monza, invece, resta ultimo con 13 punti: -7 dalla salvezza per i biancorossi, che nelle prossime ore accoglieranno Palacios dall’Inter. Un rinforzo giovane che, forse, aiuterà a risistemare la difesa.

– foto Image –

(ITALPRESS).