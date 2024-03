Il maltempo non lascia l’Italia: allerta arancione per l’8 marzo

Il dipartimento di protezione civile ha diffuso l'allarme

Il maltempo continua a colpire l’Italia a causa di una nuova perturbazione in arrivo e anche per la giornata di domani, venerdì 8 marzo, è stata diffusa l’allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico e rischio idrogeologico su due regioni del nord. Pioggia e temporali infatti daranno solo una brevissima tregua e gradualmente torneranno a interessare la Penisola, a partire dalle regioni nord occidentali, per espandersi poi al resto del nord e al centro sud nel corso della giornata.

Le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per domani, venerdì 8 marzo, una allerta meteo arancione e per rischio idraulico su vari settori di Emilia Romagna e Veneto. Valutata, inoltre, l’allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico su Pianura ferrarese e per rischio idrogeologico in diverse zone dell’Emilia Romagna.

Le previsioni per i prossimi giorni