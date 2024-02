Allerta in diverse regioni del Paese

ROMA – Maltempo sull’Italia. Oggi allerta arancione in Campania e in Lombardia. Gialla in altre dieci regioni, da Nord a Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Sicilia, Toscana, Umbria, e Veneto. Ieri disagi nei collegamenti con le isole.