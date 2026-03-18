Un 54enne dovrà rispondere di attentato alla sicurezza dei trasporti

PALERMO – E’ stato individuato e denunciato il conducente del mezzo pesante che ieri mattina ha provocato il maxi tamponamento sull’autostrada A20 tra gli svincoli di Villafranca e Milazzo, coinvolgendo oltre 50 veicoli.

Si tratta di un autista professionale, pluripregiudicato, di una ditta campana di anni 54 alla guida di un autoarticolato privo di revisione che, perdendo in maniera cospicua gasolio, ha reso viscida la tratta autostradale in diversi punti, causando la perdita di controllo dei veicoli diretti verso Palermo, dice la polizia stradale di Messina. L’uomo è stato denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti ed è stato sequestrato il mezzo.