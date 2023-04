Il Memorial Enzo Maiorca: “Il più grande uomo di mare del ‘900”

Le parole di Patrizia Maiorca che ha ricordato il padre Enzo nell'incontro al foyer del Teatro Massimo Vincenzo Bellini.

CATANIA. “Da ragazzino si era innamorato del mare, poi l’innamoramento si trasformò in un amore sempre più maturo e consapevole. Fino alla fine. Diceva che del mare non bisogna avere paura, ma rispetto”. Così Patrizia Maiorca ha ricordato il padre Enzo, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Memorial a lui dedicato. Atleta da record, famoso in tutto il mondo per le sue immersioni in apnea, ma anche ambientalista convinto, Enzo Maiorca è stato ricordato nella sua grandezza e semplicità anche dal regista e produttore Rai Gianfranco Bernabei che proprio con “l’uomo egli abissi” realizzò una serie di documentari sul Mar Rosso che in questi giorni vengono proiettati per gli studenti nella sala della Scuola di cinema a Catania, grazie all’iniziativa del regista Alfredo Lo Piero, progetto coordinato dallo storico del cinema e prossimo capogruppo del Fai di Caltagirone, Sergio d’Arrigo.

A fare gli onori di casa, nel foyer del Teatro Massimo Vincenzo Bellini, il sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano, entusiasta nell’accogliere l’iniziativa che sarà ulteriormente sostenuto nell’interesse della crescita culturale dei giovani, e il direttore amministrativo emerito, grand’ufficiale Luigi Albino Lucifora, il quale si è soffermato sui valori della legalità che devono essere metabolizzati e praticati fin da quando si è studenti e dell’impegno per migliorarsi.

Enzo Maiorca, da questo punto di vista, è un esempio per tutti perché, nel rispetto delle regole, ha sempre cercato di superare se stesso, non accontentandosi mai del risultato facilmente raggiungibile. Partecipata la conferenza stampa, moderata dal giornalista Daniele Lo Porto, nel corso della quale sono intervenuti docenti e studenti degli istituti coinvolti: il prof. Pier Giorgio Russo per l’Istituto nautico “Tommaso Gargallo” e il preside Pasquale Aloscari per l’ “Alessandro Rizza” di Siracusa; Mario Di Mauro, responsabile dei corsi per l’obbligo formativo dell’Istituto Archè di Catania e il preside Giuseppe Turrisi per l’Istituto “Ettore Majorana” di Caltagirone. Presente una delegazione del Gruppo di Catania dell’Associazione nazionale marinai d’Italia, con il presidente cavaliere Michele Russo che ha ricordato il grande reciproco rispetto e spirito di collaborazione tra il campione siracusano e i militari della Capitaneria di porto. Presentato, infine, il Premio dedicato a Enzo Maiorca che sarà consegnato alla figlia Patrizia ed ad altri esponenti del mondo della cultura, dell’arte, dello sport e dello spettacolo in occasione di una serata che si terrà a Siracusa nella prossima estate in collaborazione con ETNA FILM di Sergio d’Arrigo e INSIDE PRODUZIONI di Giuseppe Costantino Lentini. La scultura, in bronzo e pietra arenaria, che raffigura un subacqueo in risalita, è stata realizzata dall’artista Gabriella Caselli.

Le proiezioni nella sala di via Caronda, 316 sono iniziate sabato e proseguiranno secondo questo calendario: lunedì 3 Aprile, dalle 9 alle 11, 3° episodio MAR ROSSO IL MITO. Martedì 4 Aprile, dalle 9 alle 11, 4° Episodio MAR ROSSO IL MARE. Martedì 4 aprile, dalle 11:30 alle 13:30, 5° episodio, MAR ROSSO POLITICA E RELIGIONE. Mercoledì 5 aprile, dalle 9:00 alle 11:30, 6° episodio MAR ROSSO INCONTRO CON LA STORIA.