Il Messico piega la Corea del Sud, 1-0 a Guadalajara

GUADALAJARA (MESSICO) (ITALPRESS) – Il Messico non si ferma e si prende i sedicesimi di finale ai Mondiali 2026. Gli uomini di Aguirre battono 1-0 la Corea del Sud e blindano anche il primato nel girone A. Match piuttosto bloccato a Guadalajara, deciso da un clamoroso svarione difensivo dell’undici di Hong Myung-Bo, che regala a Romo (50′) il gol e al Messico tre pesanti punti per andare in testa al raggruppamento in solitaria. I padroni di casa volano a 6 punti, mentre la Corea resta inchiodata a tre. Appaiate al terzo posto a un punto Repubblica Ceca e Sudafrica. Nell’ultima giornata il Messico se la vedrà con la Repubblica Ceca; mentre la Corea con il Sudafrica (il 25 giugno, alle 3, in contemporanea).

Avvio coraggioso della Corea del Sud, che tiene il Messico nella propria metà campo ma non riesce a creare pericoli dalle parti di Rangel. I padroni di casa ci provano in contropiede con Quinones: il destro debole dell’ala messicana sarà l’unico tiro verso lo specchio di tutto il primo tempo.

In uscita dagli spogliatoi ecco il vantaggio della selezione di Aguirre: clamoroso errore in uscita di Kim Seung-Gyu, che si scontra con Lee Gi-Hyuk in area. Pallone vagante e a colpire è Romo, che firma l’1-0 al 50′ a porta praticamente sguarnita. La partita si stappa e le squadre si allungano con il Messico che va vicino al raddoppio al 74′ con Jimenez, fermato da una respinta pronta di Kim Seung-Gyu. I cambi danno nuova linfa alla squadra di Aguirre, che continua a cercare il raddoppio anche nel finale, ma Kim Seung-Gyu è bravo a murare Pineda dai 25 metri. A tre minuti dalla fine la Corea va a centimetri dal pareggio: su un cross da sinistra Cho Gue-Sung svetta in solitaria in piena area di rigore, ma viene fermato da un reattivo Rangel, che respinge e blocca sulla linea di porta la ribattuta di Oh Hyeon-Gyu.

– Foto Ipa Agency –

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