Il Milan di Allegri batte 2-1 il Genoa al Ferraris e si porta al 3° posto

GENOVA (ITALPRESS) – Il Milan torna terzo e la corsa-Champions assume tutt’altro sapore: a novanta minuti dal termine della Serie A, ci sono quattro squadre in due punti, con la Juventus che scivola da terza a sesta. Col Genoa arriva infatti una vittoria per 2-1 che risveglia i rossoneri, autori di un primo tempo tutt’altro che esaltante. Con Fofana e Gimenez tra i peggiori in campo, i rossoneri rischiano infatti sulle folate e sulle ripartenze del Grifone: pericolosi Vitinha e Baldanzi, ci prova anche Malinovskyi. Il Milan ci prova con Rabiot, ma si sveglia solo nella ripresa e apre le marcature al 49′. La rete che toglie pressione ai rossoneri porta la firma di Nkunku, che si guadagna un rigore (fallo di Bijlow) e lo trasforma per il vantaggio, dando la svolta alla gara e interrompendo le paure dei suoi: il Milan era infatti reduce da quattro punti in sei gare e fortemente sotto pressione. Il Genoa prova a reagire con Malinovskyi, poi il match viene sospeso per tre minuti circa: lanci di fumogeni e di una monetina dagli spalti, Sozza valuta la situazione e poi fa riprendere le ostilità.

Quando si ritorna a giocare, i rossoneri sono in pieno controllo e il Genoa non riesce a dare nuova linfa al suo attacco, col Milan che chiude i giochi all’80’. Merito di Athekame, sostituto dello squalificato Saelemaekers, che insacca col sinistro e trova il 2-0. Ekhator impegna Maignan e rischia di riaprire i giochi, Vasquez ci riesce: gol di rapina in mischia e all’86’ è 2-1. Il Grifone prova dunque l’assalto finale per il pari, inserendo anche Ekuban e Aaron Martin, senza riuscirci: l’occasione migliore ce l’ha proprio il Milan, con Bijlow ad evitare il tris di Pulisic. Vince dunque 2-1 il Milan, che torna terzo: rossoneri a quota 70 punti, sempre appaiati alla Roma, +2 sul Como e sulla Juventus in una corsa-Champions apertissima. Si ferma a quota 41 il Genoa, che viene agganciato dalla Fiorentina.

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