 Il ministro degli Esteri cinese visiterà Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia
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Il ministro degli Esteri cinese visiterà Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia

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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi visiterà Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia dal 2 all’8 luglio, come annunciato oggi un portavoce del ministero degli Esteri.

Wang, membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, effettuerà la visita su invito del ministro danese degli Esteri Lars Lokke Rasmussen, della ministra svedese degli Esteri Maria Malmer Stenergard, della ministra finlandese degli Esteri Elina Valtonen e del ministro norvegese degli Esteri Espen Barth Eide, come chiarito dal portavoce.

Foto Xinhua

(ITALPRESS).

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