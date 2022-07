Il mondo delle Rsa di Confindustria chiede un incontro alla Regione

Appello del comparto sociosanitario

PALERMO – Un tavolo di confronto e collaborazione tra il mondo delle Rsa e la Regione Siciliana, sulla grande questione dell’assistenza socio sanitaria e assistenziale nell’Isola. Il Comparto sociosanitario di Confindustria Sicilia lancia un appello accorato alla Regione e manifesta la propria assoluta disponibilità alla collaborazione su alcuni punti importanti, come la riorganizzazione dell’attività delle RSA sul territorio siciliano per garantire un collegamento a rete con gli altri servizi sanitari territoriali, l’aggiornamento degli standard di personale e all’adeguamento la tariffa giornaliera riconosciuta dalla Regione.

Infine, una sburocratizzazione e un alleggerimento di tutte le procedure di ingresso e accettazione dei pazienti e degli assistiti, l’attuale prassi amministrativa è estremamente complessa e gravosa per le strutture e per i pazienti.

Su questi punti fondamentali le RSA di Confindustria chiedono un incontro e un dialogo nella speranza di poter raggiungere un obiettivo comune . “Tutto il settore – fa notare il presidente del comparto Francesco Ruggeri – è in grave crisi, per evitare ripercussioni sui livelli occupazionali è fondamentale affrontare questi problemi. Siamo certi che l’assessore anche stavolta dimostrerà la sua sensibilità nei confronti delle nostre istanze e accoglierà la richiesta di incontro e di composizione di un tavolo tecnico per risolvere questi punti critici”.