Il Palermo fa quadrato, anche Diego Gigliani a Boccadifalco

Tutti uniti al "Tenente Onorato" in vista dei prossimi impegni di campionato

2' DI LETTURA

PALERMO – Il club rosanero unisce le forze per provare a uscire dal periodo negativo in cui si è ritrovato. Cinque sconfitte nelle ultime sei gare, tre ko consecutivi e nessun gol segnato da tre gare di fila. Una spirale che ha trascinato il Palermo in zona retrocessione, volendo dare uno sguardo alla classifica del campionato di Serie B. Soltanto sette punti quelli racimolati dai rosanero a fronte di due vittorie, un pareggio e cinque sconfitte.

L’ultimo successo della compagine guidata da Eugenio Corini è quello casalingo della sfida contro il Genoa, che risale ormai a più di un mese fa. Il gol che ha regalato i tre punti al club siciliano nell’1-0 contro i liguri l’ha siglato Matteo Brunori, poi rimasto a secco nella gare successive. Un problema evidente e non di poco conto, condizionato anche da una mancanza di idee e di gioco constatata in campo nelle ultime uscite dei rosa. Tra cambi di modulo e con l’utilizzo di più interpreti, il Palermo fino a questo momento non ha ancora ritrovato la via della vittoria o, più in generale, di un risultato che non sia una sconfitta.

VERSO LE PROSSIME SFIDE

I prossimi impegni di campionato dei rosanero saranno contro Pisa e Cittadella, due sfide alla portata della compagine guidata da mister Corini, considerate le ultime prestazioni della squadra. Entrambe le avversarie dei rosa, infatti, affronteranno il Palermo allo stadio “Renzo Barbera”, genericamente un punto di forza per il club del capoluogo siciliano. La spinta dei tifosi rosanero potrà essere un’arma in più a favore di Brunori&Co, che devono ritrovare stimoli e motivazioni per riscattarsi dagli ultimi risultati negativi.

Mentre il tecnico originario di Bagnolo Mella prepara la prima sfida contro i toscani, in programma sabato 15 ottobre alle ore 14.00, al “Tenente Onorato” di Boccadifalco la società di viale del Fante fa quadrato per mostrare unità e coesione nel momento di difficoltà. Dalla presenza del direttore generale Giovanni Gardini al campo di allenamento, fino all’arrivo in città di Diego Gigliani, amministratore delegato del club rosanero e manager del City Football Group. Anche i dirigenti sportivi Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno erano presenti nella struttura dove il Palermo sta preparando le prossime sfide. La holding emiratina e la società rosanero, dunque, mostrano vicinanza e supporto a Corini e al suo staff, nella speranza che tutto questo possa servire alla compagine siciliana per ritrovare prestazioni ottimali e risultati sportivi positivi.