Il Palermo in ritiro a Manchester: rosa in campo all’Etihad Campus

Dopo il benvenuto del City Football Group è iniziato l'allenamento

1' DI LETTURA



È iniziato oggi all’Etihad Campus il ritiro del Palermo a Manchester. I rosanero, dopo il benvenuto da parte del City Football Group nel quartier generale del Manchester City, hanno svolto una seduta in uno dei campi principali, solitamente in uso alla prima squadra dei Citizens: il programma dell’allenamento ha visto i giocatori effettuare una attivazione personalizzata ed un lavoro di possesso palla alternato ad un lavoro atletico. Il club rosanero soggiornerà nel First Team Centre del Campus fino a sabato 24 settembre.