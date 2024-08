Il Palermo inizia con una sconfitta, rosa battuti 1-0 in casa del Brescia

Adorni al 90' regala i tre punti alle "Rondinelle" e condanna la squadra di Dionisi

BRESCIA – Dionisi e il Palermo non iniziano come speravano. I rosanero si arrendono, con il risultato di 1-0, in casa del Brescia.

Dionisi sperava che i suoi ripetessero la prestazione fornita in casa del Parma, quando è arrivata la vittoria per 1-0 che è valsa il passaggio del turno. Contro le “Rondinelle” di Maran non è andata così perché i rosanero, nella prima giornata di campionato, sono costretti ad una sconfitta che non fa iniziare il cammino come si attendeva la piazza e adesso dovrà anche valutare le condizioni del portiere Gomis, uscito per infortunio poco dopo la mezz’ora di gioco.

La rete decisiva è arrivata al 90′ con Adorni, ma il Brescia ha meritato perché per gran parte del match è stato molto pericoloso sfiorando più la rete, mentre il Palermo è partito forte ma alla distanza è crollato anche a casa del caldo e della pesantezza delle gambe. Una gara che mette a nudo i limiti del Palermo che ancora, ed è lecito attenderselo, non è al meglio della propria condizione fisica e che deve affinare qualche dettaglio.

Maran per la prima di campionato ha scelto la stessa formazione che ha battuto per 3-1 il Venezia nei trentaduesimi di Coppa Italia, confermando il 4-3-2-1. Stessa scelta per Dionisi, che ha scelto gli stessi undici visti in casa del Parma, scegliendo ancora il 4-3-3.

Un Palermo che è partito forte e nei primi 15′ ha messo in difficoltà i padroni di casa, che alla lunga sono usciti fuori, cercando di sospendere gli uomini di Dionisi. I rosa hanno cercato di essere subito aggressivi, impedendo ai padroni di casa di costruire il gioco e che cercano di far valere le proprie qualità sulle fasce.

Dopo i primi minuti di studio la squadra rosanero ha anche provato ad alzare i ritmi, ma il Brescia di Maran ha ribattuto mostrando una buona organizzazione difensiva, cercando di far male alla retroguardia siciliana, in particolare sull’out sinistro dove Lund, che qualche volta è stato sorpreso con un paio di lanci lunghi.

Al 21′ prima vera occasione del match ed è dei padroni di casa. Borrelli ha provato, con una girata, ad impensierire Gomis ma per il direttore di gara c’era fallo in precedenza su Blin. Qualche minuto più tardi nuovamente protagonisti Gomis e Borelli, che si scontrano. Ad avere la peggio è l’estremo difensore del Palermo che subisce un colpo la ginocchio e al 37′ deve lasciare il campo, zoppicando, per Despalnches. Da valutare l’entità del problema dell’estremo difensore perché i siciliani devono già fare i conti con l’assenza del terzo portiere Di Bartolo.

Dopo un fisiologico calo, dovuto probabilmente alle alte temperature, il Palermo nei minuti finali della prima frazione ha aumentato nuovamente i ritmi, ma ancora una buona fase difensiva del Brescia ha impedito ai siciliani di calciare verso la porta difesa da Lezzerini.

Nella ripresa il Palermo parte con lo stesso piglio, cercando di creare difficoltà alle “Rondinelle” con Ranocchia che al minuto 48 calcia da fuori, a lui risponde, in volo, Lezzerini, deviando in angolo. Sarà questa l’unica vera occasione della ripresa per la squadra di Dionisi.

I padroni di casa ribattono e la partita diventa un monologo. Bertagnoli al 52′ ha una grande occasione, perché tutto solo davanti a Desplanches manda alto con una girata al volo. Qualche minuti più tardi Borrelli viene lanciato in profondità, arrivando a tu per tu con Desplanches che interviene in uscita bassa e respinge mantenendo il risultato sullo 0-0. Al 60′ ancora padroni di casa pericolosi, questa volta con Galazzi che ci prova direttamente da punizione con una conclusione che non gira a dovere e sfiora il palo.

Un minuto dopo errore di Desplanches che non rilancia in maniera perfetta e mette il Brescia in condizioni di fare male con Bertagnoli che calcia da fuori, l’estremo difensore non respinge in maniera perfetta, per sua fortuna c’è Nikolaou che spedisce la sfera in calcio d’angolo. Dionisi, per cercare di dare linfa alla squadra a metà della ripersa pesca dalla panchina inserendo in campo Di Mariano e Saric per Di Francesco, che era ammonito, e Ranocchia.

Al 79′ Verreth calcia da fuori, sulla sfera interviene Desplanches deviando in angolo e tenendo i suoi a galla, ma il Brescia continua a spingere alla ricerca del gol mentre gli uomini di Dionisi sembrano sulle gambe.

Ennesima occasione per il Brescia all’87’, lancio lungo per Juric che controlla la sfera dentro l’area di rigore del Palermo ma non riesce a scartare Nedelceru che manda in angolo. Dagli sviluppi dello stesso trema ancora il Palermo, palla sul primo palo che viene deviata da Cistana, sulla sfera si avventa Besaggio che non riesce, da pochi passi, a mandare in gol.

Erano tutte le prove generali per il gol dei padroni di casa che al 90′ sbloccano il match con Adorni. Dickmann crossa dalla trequarti, Adorni, piazzato fuori dall’area piccola, salta e spizza di testa mandando sul secondo palo e fissando sul risultato di 1-0.

Inizia, dunque, con una sconfitta il campionato del Palermo che sarà chiamato ad una risposa immediata in casa del Pisa, sabato 24, in quella che sarà la seconda giornata. I rosanero dovranno anche valutare le condizioni di Gomis, con la speranza che non sia nulla di grave perché se così dovesse essere si dovrebbe intervenire nuovamente sul mercato alla ricerca di un portiere.

Intanto, mercoledì 21 i rosa sono attesi da un bagno di folla in città. Per quel giorno il club ha organizzato un allenamento a porte aperte al Renzo Barbera, che permetterà ai tifosi di vedere da vicino i propri idoli.

Il tabellino

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Cistana, Jallow; Bisoli, Verreth, Bertagnoli (dal 77′ Besaggio); Galazzi (dall’82’ Corrado), Olzer (dal 77′ Juric); Borrelli. A disposizione: 22 Andrenacci, 4 Paghera, 5 Calvani, 8 Bjanason, 9 Bianchi, 16 Buhagiar, 21 Fogliata, 32 Papetti. All.: Rolando Maran.

Palermo (4-3-3): Gomis (dal 36′ Desplanches); Diakité, Nedelcearu, Nikolaou, Lund (dall’82 Buttaro); Gomes, Blin, Ranocchia (dal 67′ Saric); Insigne, Brunori (dall’81 Henry), Di Francesco (dal 67′ Di Mariano). A disposizione:, 2 Graves, 14 Vasic, 19 Appuah, 26 Verre, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni. All.: Alessio Dionisi.

MARCATORI: Adorni 90′.

NOTE: Ammonito Dickmann (B); Di Francesco (P).