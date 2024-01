Il Paternò alza la Coppa Italia d’Eccellenza: 2-0 al Castelbuono

Il trionfo e la gioia del presidente Mazzamuto

CATANIA – La Coppa Italia d’Eccellenza va al Paternò. Una rete per tempo, Micoli al 41esimo e Giannaula allo scadere, regalano il trionfo ai rossoazzurri che hanno avuto la meglio su una mai doma Supergiovane Castelbuono che ha finito la gara in nove uomini a causa di due espulsioni.

Un match disputatosi sul terreno di Barcellona Pozzo di Gotto e che ha visto i ragazzi di Filippo Raciti alzare il trofeo al termine di novanta minuti combattuti.

La gioia di Mazzamuto

“È una gioia che condivido con tutti i ragazzi, lo staff ed una tifoseria che anche oggi ci ha seguiti fin qui non facendoci mancare il proprio contributo. E ora proseguiamo in campionato”, ha dichiarato a caldo un raggiante presidente Ivan Mazzamuto.

Per la cronaca, quella di ieri è stata l’edizione numero 36 della Coppa Italia d’Eccellenza.

Il tabellino

SUPERGIOVANE CASTELBUONO: Fagone; Arenoso (87′ Mazzola), Garofalo, Pennisi; Suarez, Jantus, Russo (68′ Altieri), Belecco, Grandis (73′ Diallo); Torres, Pardo (40′ Franchelli). A disp.: Mammano, Palma, Di Bartolo, Pappalardo, Guarnieri.

All. Bognanni

PATERNÒ: Romano; Sangare, Panarello, Intzidis; Napoli (90′ Messina), Valenca, Viglianisi, Asero (80′ Greco); Belluso (59′ Grasso), Maimone; Micoli (86′ Giannaula). A disp.: Coriolano, Fratantonio, Catania, Lo Monaco, Virgillito.

All. Raciti

ARBITRO: Haba di Caltanissetta coadiuvato dagli assistenti Camarda e Nigrelli

MARCATORI: 41′ Micoli, 92′ Giannaula