Il ruolo del cibo nella relazione tra uomo e animale

Gli animali domestici svolgono un ruolo significativo nelle nostre vite e sono parte integrante della nostra famiglia. Offrono compagnia e affetto incondizionato e la loro presenza può aiutare a combattere la solitudine, soprattutto per le persone anziane o per chi vive da solo. Ma qual è il ruolo del cibo nella costruzione di un solido legame tra padrone e animale? Di certo, una corretta alimentazione rafforza e migliora la relazione tra i due, garantendo uno stato di soddisfazione e felicità per entrambi.

Il cibo può essere utilizzato come mezzo per premiare la lealtà del proprio peloso, al quale, attraverso uno snack, il padrone può dimostrare la propria soddisfazione per il comportamento manifestato. Il cibo non deve mai essere utilizzato per convincere il tuo animale domestico a fare qualcosa che non desidera: vivrebbe un conflitto interiore, in quanto, da un lato, desidererebbe il croccantino e, dall’altro, continuerebbe a rifiutarsi rispetto a ciò che gli è stato richiesto di fare. Ogni padrone ha la responsabilità di nutrire il proprio peloso, senza perdere la sua preziosa fiducia.

Animal Shop: alimentazione, cura e igiene per il tuo peloso

Animal Shop è un negozio di Pet Food situato a Bagheria, in via Angiò 110. Frutto dell’innata passione per gli animali del proprietario Bartolone Francescopaolo, è un punto di riferimento del territorio per i premurosi padroni di cani e gatti.

Francesco Bartolone – Zoomark Fiera Europea per l’Industria del Pet Bologna

Il negozio propone un vasto assortimento di prodotti alimentari dei migliori marchi, articoli per la cura e l’igiene, prodotti per la prevenzione, tra cui antiparassitari, integratori e parafarmaci e accessori, come ad esempio simpatici kit per festeggiare il compleanno dei nostri amici pelosi. È, inoltre, possibile acquistare animali di piccola taglia, tra cui pappagalli, conigli e pesciolini rossi.

Animal Shop è molto più di un negozio: il suo team offre supporto, consulenza e assistenza ai clienti, fornendo preziosi consigli sull’utilizzo e il funzionamento dei prodotti e riservando particolare cortesia e attenzione verso i clienti più anziani. In tal modo, padroni e animali possono vivere un’esperienza unica e autentica in store, relazionandosi con professionisti del settore che svolgono con amore e passione il proprio lavoro, facendoli sentire a proprio agio e mettendosi a loro completa disposizione.

È disponibile il servizio a domicilio gratuito con un minimo di spesa pari a € 10,00 a Bagheria e presso tutti i paesi limitrofi. Inoltre, in store è possibile attivare una Fidelity card, sulla quale caricare punti, che, una volta accumulati, comporteranno vantaggi e agevolazioni per gli intestatari.

Da Animal Shop puoi acquistare i migliori prodotti di qualità, per rendere ogni momento insieme al tuo amico peloso ancora più prezioso.