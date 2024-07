Il sindaco di Caccamo: “Giustizia per Roberta è fatta ma resta una ferita”

Le parole di Franco Fiore

CACCAMO (PALERMO) – “La giustizia ha fatto il suo corso. Sotto il profilo prettamente giudiziario, con l’odierna sentenza della Suprema Corte, si conclude definitivamente il drammatico caso di femminicidio di Roberta Siragusa, che ha visto come unico responsabile il suo fidanzato, Pietro Morreale. Resta il profondo dolore per le due famiglie”. Lo ha detto il sindaco di Caccamo Franco Fiore che si è costituito parte civile con l’avvocato Maria Beatrice Scimeca.

“La famiglia di Roberta alla quale rimarrà per sempre una ferita inguaribile e a cui nessuno mai potrà restituire l’amata figlia. E la famiglia di Pietro la cui vita resterà per sempre segnata e sconvolta dal gesto efferato compiuto dal giovane. – ha aggiunto -. Come Istituzioni continueremo a lavorare affinché casi del genere non si ripetano mai più. Promuoveremo le relazioni sociali serene e pacifiche fra i cittadini, per prevenire ogni forma di violenza di genere e sui minori”.

“Esprimiamo comprensione per il dolore immenso che ha colpito le famiglie – ha detto il legale – e l’auspicio che Pietro possa prendere consapevolezza della suo tragico gesto e intraprendere un percorso di sincera conversione”