Il Tar di Palermo: “No agli esami di laboratorio fuori dalle farmacie”

PALERMO – I giudici del Tar di Palermo hanno bloccato le prestazioni sanitarie, da parte delle farmacie, in locali separati e diversi da quelli dell’attività commerciale.

Farmacie, la decisione del Tar

I giudici hanno sospeso la nota dell’assessorato regionale che consentiva lo svolgimento delle prestazioni all’esterno. Prestazioni che, fino ad allora, avvenivano solo negli ambulatori e poliambulatori privati accreditati.

Decisione contro cui ha presentato ricorso il sindacato nazionale dei biologi, il Cimest e numerose strutture di laboratorio già accreditate presso il servizio sanitario nazionale. Nell’ambito di questi giudizi si è costituito l’Ordine dei biologi della Sicilia, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino.

Il Tar ha accolto in parte la domanda cautelare e, per l’effetto, ha sospeso la nota nella parte in cui permetteva alle farmacie di erogare prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario nell’ambito di locali separati della farmacia.

“È un passo molto importante – commenta Elisa Interlandi, Presidente di Anmed – un passo a tutela della medicina di precisione proprio perché, sono le nostre competenze specifiche ad essere una garanzia per la salute del paziente.”

“L’erogazione di prestazioni diagnostiche e ambulatoriali – continua Interlandi – da parte delle farmacie, inoltre, non soggiace ai rigidi requisiti, formali e sostanziali, imposti per lo svolgimento delle stesse attività presso le strutture laboratoristiche ed è davvero illogico che venga loro concessa la possibilità di erogare prestazioni sanitarie di competenza di altre figure professionali operanti in sanità”.