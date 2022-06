Il vescovo ai maturandi: “I libri ci rendono liberi”

Verso gli esami di stato.

PALERMO – “Il mio auspicio è quello che, uscendo dalle scuole superiori, voi giovani possiate sforzarvi, in ogni ambito in cui deciderete di impegnarvi, a partecipare attivamente alla vita pubblica, a dare il vostro contributo per rendere la nostra societa’ piu’ bella e giusta, a portare novita’ e idee che profumino del vostro entusiasmo”. Cosi’ il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, in un messaggio di auguri a tutti gli studenti che si accingono ad affrontare gli esami di Stato.

Due messe con i maturandi saranno celebrate domani alle 19 nella chiesa del Sacro Cuore di Ragusa e alle 20 nella basilica di San Giovanni Battista a Vittoria. A officiarle don Paolo La Terra e don Giuseppe Di Corrado. “Sono stati anni difficili – dice il vescovo – praticamente avete vissuto il triennio tra chiusure e dad a intermittenza, penalizzati gravemente nelle relazioni e nella didattica. Tuttavia in quest’ultimo anno si e’ riusciti a condurre l’attivita’ scolastica nel migliore dei modi possibili, nonostante il permanere della pandemia e, sicuramente, i vostri insegnanti vi hanno preparato al meglio a questo importante appuntamento, per il quale dovete essere puntuali e preparati, secondo le vostre possibilità.

Lo studio, in fondo, non e’ soltanto acquisizione di nozioni ma assimilazione della capacita’ critica di pensare. Per questo va sempre coltivato, al di la’ del vostro imminente traguardo. Sono proprio i libri che ci rendono liberi”.