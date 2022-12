Il viso dolce di Elena ed un triangolare di calcio per ricordarla

All Stars Sicilia, Associazione Sportiva Magistrati Catania e Comando provinciale Carabinieri si affronteranno ai campi Leo Soccer.

CATANIA. Un triangolare di calcio per non dimenticare. Per fare memoria di un fatto atroce come la barbara morte della piccola Elena Del Pozzo, uccisa dalla madre lo scorso giugno con undici coltellate.

Un fatto di cronaca che ha devastato la mente ed i cuori di tanti.

Ma, come detto, non si può dimenticare. Al di là degli esiti processuali che proseguono il loro iter, c’è anche una coscienza civica che non è voluta restare con le mani in mano.



Le All Stars Sicilia del presidente Luca Napoli, squadra di calcio che mette assieme personalità del mondo del calcio, dello spettacolo, del giornalismo, hanno allestito un triangolare che si è posto il compito di ricordare la piccola Elena.

Un appello che è stato raccolto dall’Associazione Sportiva Magistrati Catania e dal Comando provinciale dei Carabinieri: la manifestazione si terrà domenica prossima (18 dicembre) ai Campi “Leo Soccer” di via Giovanni Battista de La Salle a Catania.



Una iniziativa, quella della “Partita dell’amicizia”, che ha visto la piena collaborazione del Comune di Mascalucia (luogo di residenza della famiglia Del Pozzo). E domenica al triangolare sarà presente anche il papà della piccola Elena. Con lui pure le maestre della scuola dell’infanzia frequentata dalla bimba di nemmeno cinque anni.



Una iniziativa quantomai necessaria quella di domenica mattina: in un tempo in cui si fa in fretta a smarrire ogni riferimento, il viso della dolce Elena ci ricorda quanto bisogno ci sia di non dimenticare affinchè le storie più atroci non abbiano a ripetersi.