Illuminazione di Monte Pellegrino: lunedì al via i lavori in via Bonanno

La nota di Amg Energia

PALERMO – AMG Energia avvia la fase finale dell’intervento di rinnovo ed efficientamento a led dell’impianto di illuminazione di Monte Pellegrino. Lunedì 20 gennaio la società spegnerà l’ultimo tratto del vecchio impianto di via Pietro Bonanno sino a largo Antonio Sellerio, formato da circa 40 punti luce, per procedere alla rimozione delle vecchie infrastrutture e alla contestuale installazione del nuovo impianto (sostegni, linea aerea e centri luminosi di nuova generazione a led).

I lavori su questo ultimo tratto di strada dovrebbero concludersi entro febbraio: avranno comunque una durata dettata dalle attività necessarie per la dismissione del vecchio impianto ed il posizionamento della nuova infrastruttura. Il tratto di strada per tutta la durata dei lavori non potrà essere illuminato.

L’intervento di rinnovo ed efficientamento dell’illuminazione di Monte Pellegrino è stato fortemente voluto dal sindaco Roberto Lagalla; è stato disposto dall’Ufficio Pubblica Illuminazione dell’Assessorato ai Lavori pubblici, che ha redatto il progetto esecutivo dell’importo complessivo di quasi 800 mila euro (799.465,07 fondi propri dell’amministrazione comunale) affidandolo ad AMG Energia Spa, che lo sta eseguendo con il supporto della ditta “Guasto Costruzioni” di Mussomeli.

“É un intervento che si prende cura di un luogo importante della città, in passato preda di degrado, nel pieno rispetto dell’interesse storico-ambientale-paesaggistico dell’area sottoposta a tutela da parte della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali”, sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici con delega ad AMG Energia, Salvatore Orlando. “Soprattutto in alcune parti del percorso i lavori non sono stati privi di difficoltà – spiega il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma – Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato collaborazione, dalla Guardia forestale, che in quest’ultimo tratto sta procedendo alla potatura degli alberi di sua competenza, ai privati cittadini nelle cui strutture erano presenti ostacoli per il passaggio della linea aerea e dai quali abbiamo ricevuto grande disponibilità”.

Le opere stanno riguardando l’intero asse di via Pietro Bonanno-via Padre Giordano Cascini, da largo Sellerio sino ad arrivare al piazzale Cardinale Salvatore Pappalardo.

Il nuovo impianto sostituisce quello vecchio che da tempo non è più in funzione: realizzato negli anni ’70 e quindi obsoleto, con alimentazione “in serie” e lampade a vapori di mercurio non più in produzione, era stato definitivamente messo fuori uso dagli incendi divampati nella riserva di Monte Pellegrino. I lavori in corso stanno riguardando il totale rifacimento dell’impianto elettrico “in derivazione” e alimentato da quattro quadri elettrici, in sostituzione di quello vecchio, “in serie” alimentato dalle cabine “Monte Pellegrino” e “Fiera 2” che verranno abolite.

L’impianto è formato da 350 pali (una parte di quelli esistenti, ancora in condizioni ottimali, sono stati mantenuti e riqualificati, mentre sono stati sostituiti quelli incidentati) e i corpi illuminanti sono apparecchiature a led di ultima generazione con la previsione di un abbattimento dei consumi del 60 per cento rispetto alle vecchie lampade a scarica: i punti luce sono alimentati da linea aerea collocata su fune d’acciaio tra palo e palo.