Imprese, Edy Tamajo: “Siamo al fianco dei ceramisti di Caltagirone”

Le attività rischiano di essere sfrattate dai capannoni dove lavorano

CATANIA – L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha incontrato a Palermo il responsabile del Consorzio Asi del Calatino e altre figure istituzionali per discutere sulla delicata questione che coinvolge le aziende produttrici di ceramiche della zona industriale di Caltagirone.

Le imprese, che rischiano lo sfratto dai capannoni in cui lavorano, chiedono un diritto di prelazione per l’acquisto degli immobili, passaggio ritenuto cruciale per la stabilità delle attività e il loro proseguimento.

Tamajo ha evidenziato la necessità che il Consorzio Asi si impegni a trovare una soluzione che possa rispondere a questa richiesta, scongiurando definitivamente il rischio di sfratto.

“Essere al fianco delle imprese – ha detto Tamajo – è fondamentale per salvaguardare un settore che rappresenta un’eccellenza per la Sicilia e anche per tutelare i posti di lavoro. Per questo chiedo un confronto serrato e costruttivo per giungere a una soluzione rapida nell’interesse del distretto produttivo del Calatino e del suo futuro”.

Tamajo, infine, ha sottolineato l’importanza di mantenere un dialogo continuo tra le imprese e il Consorzio Asi e ha annunciato che la prossima settimana si terrà un altro incontro con tutte le parti coinvolte per monitorare i progressi.