Impugnativa, Barbagallo (Pd) attacca: “Per i disastri non ci lamentiamo”

L'attacco del segretario regionale dem

PALERMO- “In Sicilia in quanto a disastri non ci possiamo lamentare. Alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, mareggiate, frane. E poi abbiamo anche il combinato disposto governo Meloni e governo Schifani: entrambi di centrodestra che, assieme, riescono a gestire il post disastro in materia catastrofica. Andando contro, ancora una volta, la Sicilia e i suoi abitanti”.

Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, commentando la decisione del consiglio dei ministri di impugnare la legge regionale che stanziava poco più di 40 milioni di euro per gli interventi urgenti necessari a fronteggiare i danni causati dal ciclone Harry.

“Un centrodestra sempre pronto alle promesse e alle passerelle – prosegue – ma che con gli atti pratici si conferma anti meridionale e si trincera dietro un rilievo tecnico creando un pasticcio, considerando che ristori per circa 7 milioni sono stati già erogati a cittadini, aziende e imprese che hanno subito danni ingenti dopo il ciclone. Due pesi e due misure da parte della Meloni che – aggiunge – mentre oggi cerca i cavilli su ristori già liquidati, dall’altro lato non ha mai impugnato le vergognose finanziarie bancomat con i finanziamenti ad personam ad associazioni degli amici degli amici. Un sistema criminogeno in barba ai siciliani per bene, oggetto peraltro – conclude – di diverse misure cautelari e procedimenti penali”.