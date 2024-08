In 4 in una Smart: muore una bambina di 8 anni

Un uomo arrestato per omicidio stradale

NAPOLI – Senza patente alla guida di un’auto non assicurata, omologata per due ma con quattro persone a bordo: c’è un lungo elenco di irregolarità all’origine dell’incidente che è costato la vita a una bambina di appena di 8 anni e che ha portato all’arresto per omicidio stradale l’uomo che era alla guida, il compagno della madre della piccola, che era uscito il giorno prima dal carcere.

Il dramma a Giugliano

L’auto dove si trovava la bambina si è ribaltata, poco dopo le 5 di mattina, a Giugliano in Campania, lungo la via Domitiana, all’altezza del numero 99. I carabinieri, intervenuti sul posto, fin da subito hanno riscontrato una serie di anomalie. A cominciare dal numero delle persone a bordo della Smart Fortwo: ben quattro, una mamma e le sue bimbe di 8 e 16 anni, ed al volante il compagno della donna. Chi guidava – Francesco D’Alterio, di 47 anni – non aveva la patente e la vettura non era nemmeno assicurata.

Non solo. Dagli accertamenti svolti è risultato che l’uomo era stato scarcerato ieri: era dentro per furto. I quattro erano letteralmente stipati nella minuscola Smart. La bimba di 8 anni era in braccio alla mamma, entrambe sedute sul lato passeggero e nel piccolo bagagliaio, la parte posteriore dell’auto, c’era la ragazza di 16 anni. A non avere scampo è stata la più piccola dei passeggeri, morta nell’impatto. L’altra ragazzina di 16 anni è stata trasportata all’ospedale a Pozzuoli per probabili fratture.

La madre delle bimbe è in osservazione in ospedale mentre il conducente ha avuto solo qualche escoriazione. I carabinieri della stazione di Varcaturo e quelli del Radiomobile di Giugliano – che stanno cercando di capire cosa ha potuto determinare il ribaltamento dell’auto, analizzando anche le ore precedenti all’impatto – hanno sottoposto l’uomo all’alcol test. Poi D’Alterio è stato arrestato per omicidio stradale e portato in carcere, da dove, era appena uscito.