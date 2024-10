In coma dopo la caduta: Terrasini col fiato sospeso per Vincenzo

Decine di messaggi per il ventunenne precipitato in una scarpata

Sono giorni di apprensione a Terrasini per un ragazzo di 21 anni che sta lottando per la vita in ospedale. Tutta la comunità spera in un miracolo per Vincenzo C., il giovane che la scorsa settimana è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato in una scarpata, nella zona del porto del paese.

I soccorsi

Dopo essere stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Partinico, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, è stato trasferito al Trauma center di Villa Sofia di Palermo, dove è tuttora ricoverato in coma farmacologico. Nella caduta ha riportato un gravissimo trauma toracico e viene tenuto sotto stretta osservazione.

La famiglia chiede di pregare per lui e dal giorno dell’incidente, amici, compagni di scuola o semplici conoscenti, cercano di far sentire la propria vicinanza in ogni modo ai genitori di Vincenzo e al ragazzo stesso, incitato a essere forte attraverso decine di messaggi condivisi sui social.

Il messaggio del sindaco

Anche il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, ha aggiornato la cittadinanza scrivendo: “Vogliamo dedicare un pensiero al nostro giovane concittadino Vincenzo. In questi giorni ho sentito più volte i familiari e i medici che lo stanno seguendo. E insieme ai familiari, ai tanti amici, ai ragazzi che lo conoscono, vogliamo augurargli una pronta guarigione e lo aspettiamo qui a Terrasini per riabbracciarlo forte ed in serenità. Forza Vincenzo!”.

Parole a cui in tantissimi hanno risposto con speranza: “Vincenzo è forte, sta lottando come un leone, vogliamo rivedere il tuo sorriso, i tuoi occhi. Torna qui con noi”, si legge. “Vicè, riprenditi che organizziamo una mega mangiata, ti vogliamo bene amico nostro”, scrivono mary e Tony. “Forza Vincenzo – sono le parole di Giovanna – torna a casa. Ti aspettiamo tutti”. Anna scrive: “Coraggio Vincenzo, non mollare. Dopo quello che è successo, ora siamo in attesa di belle notizie”.

La zia: “Pregate per il mio amato nipote”

In questi giorni di angoscia e paura, anche la zia Maria Grazia ha scritto un messaggio: “A chiunque veda questo post – scrive – chiedo preghiere per il mio amato nipote. Preghiamo il nostro Dio affinché possa salvarlo, guarirlo e tornare il meraviglioso ragazzo che è sempre stato. Grazie”. E ancora: “Siamo tutti con te, Vincenzo. Forza, forza, non arrenderti. Hai ancora una vita davanti e tante persone che ti vogliono bene e non vedono l’ora di rivederti”.