L'allerta della Protezione civile

PALERMO – Nuova allerta per rischio incendi e ondate di calore in Sicilia. Lo ha comunicato la Protezione Civile nell’ultimo bollettino valido per le prossime 24 ore.

Particolarmente interessate le province di Agrigento, Enna, Caltanissetta e Catania dove si attendono temperature fino a 38 gradi.