Inaugurazione del nuovo spazio dedicato alla celiachia “Celiachia Porta Guccia”

Nelle prossime settimane, la vivace città di Palermo sarà testimone dell’entusiasmante inaugurazione di un nuovo e innovativo spazio interamente dedicato all’alimentazione senza glutine: il reparto celiachia della Farmacia Porta Guccia. Situato in Corso Alberto Amedeo 57/59, nel cuore pulsante della città, questo nuovo punto vendita rappresenta l’evoluzione e la crescita del già rinomato reparto dedicato ai prodotti per celiaci all’interno della storica farmacia.

La Farmacia Porta Guccia, fondata a Palermo dal dottor Giuseppe Caronna nel 1901, continua la sua missione di fornire servizi e consulenze personalizzate, consolidandosi come punto di riferimento per la salute e il benessere dei cittadini palermitani. Attualmente diretta dal nipote Fabio Caronna e dalla moglie Giuseppina Marchione, la farmacia offre una vasta gamma di servizi che vanno dall’alimentazione all’analisi del cuoio capelluto, dalla corretta nutrizione alla floriterapia, garantendo così un supporto completo e integrato per i suoi clienti.

La Farmacia Porta Guccia, originariamente nota con il nome di Farmacia Caronna, ha abbracciato fin dagli anni ’80 l’importanza di offrire soluzioni senza glutine ai propri clienti. In un’epoca in cui le intolleranze alimentari erano spesso sottovalutate, la farmacia ha svolto un ruolo pionieristico in questo settore, trattando i primi brand di alimenti senza glutine e oggi vantando una vasta gamma di oltre 500 referenze.

Con una superficie di vendita di circa 110 mq, il nuovo reparto “Celiachia Porta Guccia“ accoglierà i clienti con un ingresso su strada, arricchito da un cortile interno, offrendo un’esperienza di shopping dedicata e confortevole. Un dettaglio distintivo di questo spazio è la sua capacità di gestire tutte le merceologie, compresi gli alimenti freschi, garantendo così ai clienti una selezione completa e variegata di prodotti senza glutine per soddisfare ogni esigenza dietetica.

La gestione del reparto sarà affidata a un team di 4 addetti, guidati dalla rinomata farmacista ed esperta in alimentazione e nutrizione, la dott.ssa Giuseppina Caronna. Grazie alla sua vasta esperienza e competenza nel settore i clienti potranno usufruire di un servizio altamente specializzato e personalizzato, basato su una profonda conoscenza delle esigenze dei celiaci.

Celiachia Porta Guccia non sarà semplicemente un punto vendita di alimenti senza glutine, ma aspira a diventare un punto di riferimento per l’intera comunità di Palermo. Attraverso collaborazioni con associazioni ed enti locali, si proporrà di promuovere la consapevolezza sul mondo del gluten free e di sensibilizzare sulle nuove intolleranze alimentari, spesso trascurate.

All’interno del reparto, i clienti avranno l’opportunità di trovare una vasta selezione di specialità provenienti da ogni angolo d’Italia. Dai tradizionali anelletti palermitani alla prelibata pinsa romana, dalla deliziosa cassata ai freschi prodotti da forno, fino ai gustosi cappelletti emiliani, il nuovo spazio si impegna a soddisfare le richieste più disparate, offrendo alimenti che prima si pensava fossero impossibili da reperire.

Parallelamente, la Farmacia Porta Guccia, sotto la guida della dottoressa Alessandra Caronna, espanderà l’offerta dei propri servizi. All’interno dello spazio precedentemente dedicato all’alimentazione senza glutine, verrà inaugurato un nuovo reparto di dermocosmesi, telemedicina e servizi di vaccinazioni, ampliando così la gamma di servizi offerti alla clientela e confermando l’impegno della farmacia nel fornire soluzioni complete per il benessere dei propri clienti.

La consegna a domicilio sarà un servizio offerto ai clienti, permettendo loro di ricevere comodamente i prodotti senza glutine a casa propria grazie al processo di acquisto semplificato tramite WhatsApp.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulla gamma di prodotti disponibili, visitate il sito web www.celiachiaportaguccia.it.