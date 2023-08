Incendi, aumenta il fondo per le imprese turistiche danneggiate

Arrivano 15 milioni di euro per Sicilia e Sardegna

ROMA – Primi provvedimenti del governo nazionale per l’emergenza incendi in Sicilia. Il Consiglio dei ministri ha portato da dieci a 15 milioni di euroil fondo che il ministero mette a disposizione di turisti e operatori che sono stati danneggiati dagli incendi della Sicilia e della Sardegna.

Santanchè: “Abbiamo agito con puntualità”

“Abbiamo agito, e stiamo agendo, con puntualità e spirito di appartenenza in un momento emergenziale della nazione sia aumentando le pene e la legislazione contro chi delinque incendiando il nostro territorio che aiutando questi territori sostenendoli nel comparto del turismo – dice la ministra Daniela Santanchè -. Come ministero del turismo abbiamo l’obiettivo di garantire celermente l’effettività della tutela dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo. Lavorando tutti insieme, cureremo le ferite della Sicilia e della Sardegna affinché continuino ad essere pronte ad accogliere turisti da tutto il mondo”.

Schifani: “Governo nazionale attento alla Sicilia”

Soddisfatto il governatore siciliano Renato Schifani: “L’aumento della dotazione del Fondo del ministero dedicato a turisti e operatori danneggiati dagli incendi è sicuramente un intervento importante che denota l’attenzione da parte del governo nazionale e del ministro Santanchè nei confronti della Sicilia”»”, le parole del presidente della Regione Siciliana. “Queste risorse – prosegue il governatore – contribuiranno in maniera concreta a dare ristoro a chi ha subito danni dalla devastazione dei roghi di queste settimane in Sicilia e a tutelare i viaggiatori che si sono trovati in difficoltà”.