Incendi, Dipasquale: “Da Roma finora nessun aiuto alla Sicilia”

Il j'accuse del deputato dem

PALERMO – “Leggo di richieste da parte della destra dello stato di crisi, finalizzato al riconoscimento dello stato di emergenza per gli incendi che hanno devastato la Sicilia nei giorni scorsi: sottolineo però che il governo regionale ha già chiesto all’esecutivo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza per gli incendi e le ondate di calore di luglio, ma da Roma finora nessun segnale è arrivato in termini di aiuti concreti ai siciliani”. Ad affermarlo è il deputato del Pd all’Assemblea regionale siciliana, Nello Dipasquale.

Dipasquale: “Oltre alle parole servono i fatti”

“Non basta annunciare gli stati di crisi e le richieste di stato di emergenza – continua Dipasquale -, alle parole devono seguire azioni concrete. Se queste richieste non vengono supportate da una battaglia e da una rivendicazione forte a livello nazionale, restano purtroppo aria fritta. Dallo scorso inverno attendiamo l’esito della richiesta di sostegno fatta al governo nazionale per i danni provocati dall’ultimo ciclone alle imprese e alle famiglie della Sicilia orientale, eppure anche in quel caso siamo fermi agli annunci e il governo nazionale ignora la Sicilia. L’auspicio è che il governo Schifani e la sua maggioranza cambino passo e si facciano sentire con i loro alleati romani che evidentemente vedono nella nostra terra soltanto un serbatoio di voti e nulla più”.